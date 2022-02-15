Депутат-прогульщик из Нижнего Тагила попросил лишить себя мандата
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На этой неделе депутаты Нижнетагильской городской думы рассмотрят заявление своего коллеги Алексей Пырина, в котором он просит досрочно снять с него депутатские полномочия. Связано это с тем, что Пырин сменил место жительство, переехал в Новокузнецк и устроился на денежную директорскую должность – стал руководящим менеджером одного из подразделений компании «ЕвразХолдинг».
В данной новости не было бы ничего примечательного, кабы не один нюанс. Из Нижнего Тагила Пырин уехал ещё летом 2019-го года и с тех пор не посещал ни одно заседание гордумы, - сообщает издание «ТагилСити». «Отряд не заметил потери бойца», - дума уральского города отлично заседала и без человека, который до своего отъезда занимал пост её спикера.
Нижнетагильские депутаты наверняка удовлетворят просьбу Пырина, а вот довыборы объявлять в связи с этим не станут – до новых депутатских выборов остаётся менее года. Они состоятся ближайшей осенью.
В данной новости не было бы ничего примечательного, кабы не один нюанс. Из Нижнего Тагила Пырин уехал ещё летом 2019-го года и с тех пор не посещал ни одно заседание гордумы, - сообщает издание «ТагилСити». «Отряд не заметил потери бойца», - дума уральского города отлично заседала и без человека, который до своего отъезда занимал пост её спикера.
Нижнетагильские депутаты наверняка удовлетворят просьбу Пырина, а вот довыборы объявлять в связи с этим не станут – до новых депутатских выборов остаётся менее года. Они состоятся ближайшей осенью.
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