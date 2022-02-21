Александр Гетманчук избран главой Счетной палаты Екатеринбурга
Политика
Фото: скриншот трансляции заседания ЕГД
Главой Счетной палаты Екатеринбурга избран Александр Гетманчук. За его кандидатуру проголосовали все 30 присутствовавших на заседании депутатов городской думы.
Напомним, что Александр Гетманчук стал единственный кандидатом на должность главы Счетной палаты Екатеринбурга после того, как Владимир Русинов и Андрей Парунин отозвали свои кандидатуры.
Ранее мы писали, чем известен новый руководитель Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук.
Напомним, что Александр Гетманчук стал единственный кандидатом на должность главы Счетной палаты Екатеринбурга после того, как Владимир Русинов и Андрей Парунин отозвали свои кандидатуры.
Ранее мы писали, чем известен новый руководитель Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга
21 февраля 2022
21 февраля 2022
Главный архитектор Екатеринбурга озвучил варианты для размещения Краснознаменной группы
15 февраля 2022
15 февраля 2022
Глава свердловского отделения «Союза десантников России» стал фигурантом еще одного уголовного дела
18 февраля 2022
18 февраля 2022