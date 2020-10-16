Мэрия Березовского запретила местной газете публиковать статью о конфликте с обществом инвалидов
Политика
Фото: Дмитрий Ионин / Facebook
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин встретился с журналистами и рассказал про выселение общества инвалидов в Березовском. В газете «Березовский Рабочий» должен был выйти материал на эту тему, однако администрация города заставила снять эту статью. Об этом рассказал Дмитрий Ионин в своем телеграм-канале.
Учредитель газеты «Березовский Рабочий» в лице городской администрации вмешался в работу редакции, запретив публиковать журналистский материал. Вместо этой статьи он прислал собственную. Однако редакция открыто заявила о цензуре, написав, что здесь должен был быть материал о конфликте между обществом инвалидов и мэрии.
Так выглядит одна из полос номера «Березовского Рабочего» вышедшего сегодня. Фото: Telegram-канал Дмитрия Ионина
Ранее мы писали, что чиновники Березовского пытаются выгнать местное общество инвалидов, в которое входит около 400 человек, из занимаемого ими помещения на улице Шиловская.
Учредитель газеты «Березовский Рабочий» в лице городской администрации вмешался в работу редакции, запретив публиковать журналистский материал. Вместо этой статьи он прислал собственную. Однако редакция открыто заявила о цензуре, написав, что здесь должен был быть материал о конфликте между обществом инвалидов и мэрии.
Так выглядит одна из полос номера «Березовского Рабочего» вышедшего сегодня. Фото: Telegram-канал Дмитрия Ионина
Ранее мы писали, что чиновники Березовского пытаются выгнать местное общество инвалидов, в которое входит около 400 человек, из занимаемого ими помещения на улице Шиловская.
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