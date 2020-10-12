Мэр Среднеуральска заболел коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.«Длительная командировка в Москву на прошлой неделе обернулась неприятным "сюрпризом". В четверг тест на коронавирус показал положительный результат. Слава Богу, что ни родные, ни коллеги, судя по тестам, не заразились, а сейчас я в полной домашней изоляции и буду находиться в ней до полного выздоровления. Самочувствие рабочее, настроение спокойное. Работаю онлайн, в пятницу уже провел три совещания по набережной, по очистным и уборке территории. Силы есть! – написал Зашляпин.Глава Среднеуральска напомнил, что гражданам необходимо соблюдать все нормы и правила, установленные законом и предписаниями. При первых признаках недомогания следует как можно скорее сдать тест и прекратить контакты с людьми.