Куйвашев посмертно наградил сотрудника свердловского МОБа
Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посмертно наградил Олега Малишевского, который работал в министерстве общественной безопасности.
Олег Малишевский возглавлял отдел по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий. 6 октября он скоропостижно скончался в возрасте 48 лет.
На следующий день после его смерти губернатор подписал указ о посмертном награждении Малишевского знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Сегодня соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
Олег Малишевский возглавлял отдел по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий. 6 октября он скоропостижно скончался в возрасте 48 лет.
На следующий день после его смерти губернатор подписал указ о посмертном награждении Малишевского знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Сегодня соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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