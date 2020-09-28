Скончался самый известный сотрудник свердловского МОБа

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Олег Малишевский, начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области, скончался вчера, 6 октября. Ему было 48 лет.«Губернатор Свердловской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти высоко ценили деятельность Олега Петровича. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима. Память о нем навсегда останется в сердцах его родных. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Петровича», - цитирует Ura.ru МОБ.Олега Малишевского без преувеличения знают все организаторы массовых мероприятий в Екатеринбурге. За время своей работы в МОБе он стал одним из самых ярких его представителей.Редакция интернет-газеты «Вечерние ведомости» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олега Малишевского.