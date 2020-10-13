Заседание свердловского Заксобрания перенесли на три недели
Политика
Заседание Заксобрания Свердловской области, которое должно было состояться 27 октября, перенесли на 17 ноября. По словам председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной, один депутат заболел коронавирусом, однако заседание перенесено по другой причине.
– Коронавирус обнаружили у одного человека из аппарата, но это означает, что должны уйти все контактные сотрудники из социального комитета. Мы выполняем указ губернатора и принимаем меры предосторожности. Вместе с тем, мы сможем лучше подготовиться к заседанию. Оно пройдет 17 и, если потребуется, 18 ноября. Мы рассмотрим проект бюджета и еще 13 законопроектов, – рассказала Людмила Бабушкина.
Добавим, что на заседании также планируется рассмотреть народный законопроект о возврате прямых выборах мэров.
– Коронавирус обнаружили у одного человека из аппарата, но это означает, что должны уйти все контактные сотрудники из социального комитета. Мы выполняем указ губернатора и принимаем меры предосторожности. Вместе с тем, мы сможем лучше подготовиться к заседанию. Оно пройдет 17 и, если потребуется, 18 ноября. Мы рассмотрим проект бюджета и еще 13 законопроектов, – рассказала Людмила Бабушкина.
Добавим, что на заседании также планируется рассмотреть народный законопроект о возврате прямых выборах мэров.
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