Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров

Фото: Народная инициатива © Вечерние ведомости

Законопроект, внесённый активистами в рамках народной инициативы, принят к рассмотрению Заксобранием.Сегодня состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Свердловской области, на котором одним из вопросов было принятие к рассмотрению законопроекта о прямых выборах мэров, внесенного активистами в рамках народной инициативы.Из 43 присутствовавших в зале парламентариев 41 проголосовали «за», один «против», ещё один депутат не голосовал.Перед голосованием слово попросил депутат Вячеслав Вегнер, который высказался с критикой законопроекта, заявив о том, что не поддерживает его в текущей редакции, поскольку считает, что в нем должны быть прописаны полномочия "сильного" мэра, возглавляющего администрацию (текст законопроекта, разработанный активистами, предполагает оставить возможность выбора органа, который возглавляет избранный глава, местными думами). Вегнер сказал, что, по его мнению, нельзя вносить правки в текст, под которым подписывались люди.Как рассказал один из членов инициативной группы по сбору подписей за прямые выборы Владислав Постников, депутат Вегнер не прав: «Согласно статье 51 областного закона №4 "О правовых актах", законопроект, внесённый в порядке народной инициативы, рассматривается в общем порядке, что допускает внесение правок как на профильном комитете, так и в трёх чтениях. Ничего не мешает прописать депутатам ЗакСО полномочия "сильного" избираемоно мэра, если они считают, что это оптимальный вариант. Я, к слову, тоже так считаю – я за прямые выборы "сильного" мэра», - считает Постников.