Представлен новый глава департамента лесного хозяйства по УрФО
Политика
Фото: сайт Рослесхоза
Главой департамента лесного хозяйство по УрФО назначили Олега Сандакова. Сегодня, 12 октября, его представили коллективу. Он уже приступил к работе в окружном лесном ведомстве.
Ранее Сандаков был главой департамента лесного хозяйства Свердловской области и заместителей регионального министра природных ресурсов и экологии.
По данным окружного лесного ведомства, заместителем начальника департамента назначен исполняющий обязанности главы департамента Сергей Куплевацкий.
Ранее Сандаков был главой департамента лесного хозяйства Свердловской области и заместителей регионального министра природных ресурсов и экологии.
По данным окружного лесного ведомства, заместителем начальника департамента назначен исполняющий обязанности главы департамента Сергей Куплевацкий.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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