Представлен новый глава департамента лесного хозяйства по УрФО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Главой департамента лесного хозяйство по УрФО назначили Олега Сандакова. Сегодня, 12 октября, его представили коллективу. Он уже приступил к работе в окружном лесном ведомстве.Ранее Сандаков был главой департамента лесного хозяйства Свердловской области и заместителей регионального министра природных ресурсов и экологии.По данным окружного лесного ведомства, заместителем начальника департамента назначен исполняющий обязанности главы департамента Сергей Куплевацкий.