В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
Политика
Сегодня на заседании избирательной комиссии рассмотрели вопрос регистрации кандидатов в депутаты на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу. Дополнительные выборы состоятся 22 ноября по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9.
Горизбирком зарегистрировал кандидатов от КПРФ - Ольгу Прожерину и Виталия Ряписова, и кандидатов от партии «Яблоко» - Владислава Постникова и Дмитрия Трынова.
Проверка подписей кандидатов-самовыдвиженцев состоится завтра. Их осталось трое - Ярослав Мелехин выдвинулся по округу N 3, А Евгений Мартышко и Денис Шумихин - по девятому округу.
Напомним, что на прошлом заседании горизбиркома зарегистрировали кандидатов только от трех партий: «Единой России» (Антон Швалев и Виталий Чачин), «Справедливой России» (Оксана Иванова и Александр Смолин) и ЛДПР (Александр Каптюг и Евгений Луконин).
Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу назначены после того как полномочия двух депутатов были досрочно прекращены - Елена Дерягина скончалась, а Олег Кагилев получил семь лет колонии.
О том, как результаты выборов спрогнозировали уральские эксперты - читайте тут.
Горизбирком зарегистрировал кандидатов от КПРФ - Ольгу Прожерину и Виталия Ряписова, и кандидатов от партии «Яблоко» - Владислава Постникова и Дмитрия Трынова.
Проверка подписей кандидатов-самовыдвиженцев состоится завтра. Их осталось трое - Ярослав Мелехин выдвинулся по округу N 3, А Евгений Мартышко и Денис Шумихин - по девятому округу.
Напомним, что на прошлом заседании горизбиркома зарегистрировали кандидатов только от трех партий: «Единой России» (Антон Швалев и Виталий Чачин), «Справедливой России» (Оксана Иванова и Александр Смолин) и ЛДПР (Александр Каптюг и Евгений Луконин).
Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу назначены после того как полномочия двух депутатов были досрочно прекращены - Елена Дерягина скончалась, а Олег Кагилев получил семь лет колонии.
О том, как результаты выборов спрогнозировали уральские эксперты - читайте тут.
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