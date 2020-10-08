Депутаты ЗакСо рассмотрят вопрос о назначении свердловского детского омбудсмена
Политика
В Екатеринбурге 13 октября пройдет 48-е заседание свердловского Законодательного собрания. Депутаты рассмотрят вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка в регионе.
В повестке, опубликованной на сайте ЗакСо, написано, что основанием для рассмотрения вопроса стало представление главы Среднего Урала Евгения Куйвашева. В качестве докладчика будет представитель губернатора.
Сейчас уполномоченным по права ребенка в Свердловской области является Игорь Мороков, который занимает эту должность с 2010 года. Ранее свердловские парламентарии, рассмотрев представление главы региона, решили рекомендовать ЗакСо назначить на новый срок полномочий именно Морокова.
В повестке, опубликованной на сайте ЗакСо, написано, что основанием для рассмотрения вопроса стало представление главы Среднего Урала Евгения Куйвашева. В качестве докладчика будет представитель губернатора.
Сейчас уполномоченным по права ребенка в Свердловской области является Игорь Мороков, который занимает эту должность с 2010 года. Ранее свердловские парламентарии, рассмотрев представление главы региона, решили рекомендовать ЗакСо назначить на новый срок полномочий именно Морокова.
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