Свердловского детского омбудсмена Морокова вновь переизберут
Политика
Фото: eanews.ru
В комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Свердловской области рассмотрели представление губернатора Евгения Куйвашева о переназначении Игоря Морокова на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.
Игорь Мороков является свердловским детским омбудсменом с 2010 года. Согласно региональному закону, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.
По мнению Куйвашева, Мороков отвечает требованиям и способен на высоком профессиональном уровне осуществлять деятельность уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.
Депутаты решили рекомендовать Заксобранию переназначить Морокова. Данный вопрос рассмотрят на заседании регионального парламента 13 октября.
Игорь Мороков является свердловским детским омбудсменом с 2010 года. Согласно региональному закону, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.
По мнению Куйвашева, Мороков отвечает требованиям и способен на высоком профессиональном уровне осуществлять деятельность уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.
Депутаты решили рекомендовать Заксобранию переназначить Морокова. Данный вопрос рассмотрят на заседании регионального парламента 13 октября.
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