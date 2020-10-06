Свердловского детского омбудсмена Морокова вновь переизберут

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В комитете по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Свердловской области рассмотрели представление губернатора Евгения Куйвашева о переназначении Игоря Морокова на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.Игорь Мороков является свердловским детским омбудсменом с 2010 года. Согласно региональному закону, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.По мнению Куйвашева, Мороков отвечает требованиям и способен на высоком профессиональном уровне осуществлять деятельность уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.Депутаты решили рекомендовать Заксобранию переназначить Морокова. Данный вопрос рассмотрят на заседании регионального парламента 13 октября.