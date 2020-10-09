Мэр Каменска-Уральского заразился коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков заболел коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в видеообращении к местным жителям.– Плавно сдавал анализы на COVID-19. Симптомов нет. COVID подтвердился. Сделал КТ легких, легкие чистые. Тем не менее результат положительный. Ближайшие две недели продолжу работать, но из дома, – говорит глава округа.Алексей Шмыков призвал жителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, носить перчатки быть предельно осторожными. Он также уточнил, что у его заместителей диагноз не подтвердился.