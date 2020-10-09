Мэр Каменска-Уральского заразился коронавирусом
Политика
Фото: сообщество администрации Каменск-Уральского ГО
Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков заболел коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в видеообращении к местным жителям.
– Плавно сдавал анализы на COVID-19. Симптомов нет. COVID подтвердился. Сделал КТ легких, легкие чистые. Тем не менее результат положительный. Ближайшие две недели продолжу работать, но из дома, – говорит глава округа.
Алексей Шмыков призвал жителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, носить перчатки быть предельно осторожными. Он также уточнил, что у его заместителей диагноз не подтвердился.
– Плавно сдавал анализы на COVID-19. Симптомов нет. COVID подтвердился. Сделал КТ легких, легкие чистые. Тем не менее результат положительный. Ближайшие две недели продолжу работать, но из дома, – говорит глава округа.
Алексей Шмыков призвал жителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, носить перчатки быть предельно осторожными. Он также уточнил, что у его заместителей диагноз не подтвердился.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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