Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД
Политика
Фото: Александр Грезев
Сегодня, 8 октября, прошло заседание избирательной комиссии, на котором рассмотрели вопросы о регистрации кандидатов в депутаты на дополнительные выборы в Екатеринбургскую гордуму. Представителей партии «Яблоко» и «КПРФ» на этом заседании рассматривать не стали. О том будут ли они зарегистрированы в качестве кандидатов, станет известно на следующей неделе.
Помимо самовыдвиженцев регистрацию не прошли Иван Волков и Михаил Худоян от партии «Российский общенародный союз». Они не собрали необходимое количество подписей.
Среди кандидатов, прошедших регистрацию, представители партии «Единая Россия» Виталий Чачин и Антон Швалев. Александр Каптюг и Луконин Евгений от «ЛДПР», Оксана Иванова и Александр Смолин от «Справедливой России». За удостоверениями кандидатов явились только «справедливороссы», Оксана Иванова и Александр Смолин.
Довыборы в думу Екатеринбурга пройдут 22 ноября по одномандатным округам №3 и №9. Напомним, что дополнительные выборы были назначены после того, как гордума досрочно прекратила полномочия депутатов Елены Дерягиной и Олега Кагилева. Дерягина этим летом скончалась, а Кагилев получил 7 лет колонии по обвинению в приготовлении к получению взятки.
Заседание по вопросу регистрации кандидатов от «Яблока» и «КПРФ» ориентировочно состоится в ближайший понедельник 12 октября.
О том как спрогнозировали результаты выборов уральские эксперты, читайте в нашем материале.
Помимо самовыдвиженцев регистрацию не прошли Иван Волков и Михаил Худоян от партии «Российский общенародный союз». Они не собрали необходимое количество подписей.
Среди кандидатов, прошедших регистрацию, представители партии «Единая Россия» Виталий Чачин и Антон Швалев. Александр Каптюг и Луконин Евгений от «ЛДПР», Оксана Иванова и Александр Смолин от «Справедливой России». За удостоверениями кандидатов явились только «справедливороссы», Оксана Иванова и Александр Смолин.
Довыборы в думу Екатеринбурга пройдут 22 ноября по одномандатным округам №3 и №9. Напомним, что дополнительные выборы были назначены после того, как гордума досрочно прекратила полномочия депутатов Елены Дерягиной и Олега Кагилева. Дерягина этим летом скончалась, а Кагилев получил 7 лет колонии по обвинению в приготовлении к получению взятки.
Заседание по вопросу регистрации кандидатов от «Яблока» и «КПРФ» ориентировочно состоится в ближайший понедельник 12 октября.
О том как спрогнозировали результаты выборов уральские эксперты, читайте в нашем материале.
Стали известны кандидаты КПРФ на довыборы в гордуму Екатеринбурга
30 сентября 2020
30 сентября 2020