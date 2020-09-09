Подписи за возвращение выборов мэров передадут в Заксобрание 10 сентября
Политика
Фото: "Народная инициатива. Свердловская область"/ ВКонтакте
Завтра, 10 сентября, инициативная группа по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области передаст подписи граждан в Законодательное собрание региона. После получения подписей депутаты должны будут рассмотреть эту инициативу.
Напомним, что сегодня, 9 сентября, активисты перешагнули порог в 13 тысяч подписей.
Организаторы решили сократить период сбора на один день, чтобы избежать возможного форс-мажора в последний день, сообщает секретарь «Народной инициативы» Владислав Постников.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в честь окончания сбора подписей в Ельцин-центре пройдет фестиваль «Сила голоса». В нем примут участие музыканты, поддержавших народную инициативу. Кроме того, перед передачей папок с подписями участники инициативной группы пройдут через арт-объект Ромы Inkа – символическую дверь, показывающую, что власть должна быть открытой для диалога с горожанами.
Напомним, что сегодня, 9 сентября, активисты перешагнули порог в 13 тысяч подписей.
Организаторы решили сократить период сбора на один день, чтобы избежать возможного форс-мажора в последний день, сообщает секретарь «Народной инициативы» Владислав Постников.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в честь окончания сбора подписей в Ельцин-центре пройдет фестиваль «Сила голоса». В нем примут участие музыканты, поддержавших народную инициативу. Кроме того, перед передачей папок с подписями участники инициативной группы пройдут через арт-объект Ромы Inkа – символическую дверь, показывающую, что власть должна быть открытой для диалога с горожанами.
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07 сентября 2020
07 сентября 2020