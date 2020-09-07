На Среднем Урале собрали 13000 подписей за возврат прямых выборов мэров
Политика
Фото: Андрей Пирожков / Facebook
Инициативная группа собрала в Свердловской области более 13000 подписей за возвращение прямых выборов мэров. Теперь народную инициативу должны рассмотреть депутаты Законодательного собрания.
В связи с этим событием в субботу, 12 сентября, Ельцин Центр проведет фестиваль «Сила голоса». На мероприятии ожидаются выступления музыкантов, поддержавших народную инициативу: Олега Ягодина, Инны Медведевой, Флоры Бичахчян, Glad to be Vlad. Также в программе – инсталляция от художника Ромы Инка и презентация паблик-арт объекта от архитектурного бюро Yacheyka.
Напомним, что сам сбор подписей проходил непросто. Неоднократно к активистам подходили сотрудники полиции и требовали убрать кубы для сбора подписей. Так, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков даже получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.
В связи с этим событием в субботу, 12 сентября, Ельцин Центр проведет фестиваль «Сила голоса». На мероприятии ожидаются выступления музыкантов, поддержавших народную инициативу: Олега Ягодина, Инны Медведевой, Флоры Бичахчян, Glad to be Vlad. Также в программе – инсталляция от художника Ромы Инка и презентация паблик-арт объекта от архитектурного бюро Yacheyka.
Напомним, что сам сбор подписей проходил непросто. Неоднократно к активистам подходили сотрудники полиции и требовали убрать кубы для сбора подписей. Так, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков даже получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.
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