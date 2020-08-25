В Екатеринбурге пройдут довыборы в гордуму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге избирательная комиссия утвердила дату довыборов в гордуму. Довыборы пройдут 22 ноября.В августе 2020 года ЕГД досрочно прекратила полномочия двух депутатов. Так, Елена Дерягина (округ №9) скончалась в июле в больнице №6. В медучреждении тогда лечили пациентов с коронавирусом. Однако, по официальным данным, Дерягина скончалась из-за другой болезни.Также прекращены полномочия Олега Кагилева (округ №3), который признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к семи годам колонии.Добавим, что в довыборах смогут принять участие 110 тысяч избирателей, зарегистрированных в друг округах.