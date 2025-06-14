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На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
Уже в конце следующей недели в Екатеринбурге пройдёт триатлон Ironstar. Накануне, 18 июня, в уральской столице по этому поводу прошло заседание оргкомитета фестиваля спорта.
На встрече глава города Алексей Орлов отметил, что в этом году в уральской столице ждут 1,5 тысячи спортсменов со всей России и из других стран.
Также, по его словам, ожидается, что зрителями станут более четырёх тысяч человек.
Соревнования будут идти два дня – 28 и 29 июня. В первый день фестиваля запланированы женский и мужской забеги «Ironlady» и «Manstar», а также гонка на 500 и тысячу метров среди детей до 12 лет «Starkids». Во второй день пройдёт триатлон на средней дистанции «Ironstar 113» и на стандартной «Ironstar Olympic».
По традиции заплыв пройдёт по акватории городского пруда, а на его набережной состоится забег. Маршрут велогонки проложен по улицам уральской столицы от Динамо и объездной дороге.
О перекрытиях, напомним, которые планируют ввести для проведения соревнований, мы писали тут.
На встрече глава города Алексей Орлов отметил, что в этом году в уральской столице ждут 1,5 тысячи спортсменов со всей России и из других стран.
«Соревнования по триатлону "Ironstar" пройдут у нас уже в третий раз. Находится в числе городов, которые принимают эту серию, – почетно. Из года в год растет количество и расширяется география участников. В этот раз на соревнованиях выступят почти 1,5 тысячи спортсменов»,
– сказал градоначальник.
Также, по его словам, ожидается, что зрителями станут более четырёх тысяч человек.
Соревнования будут идти два дня – 28 и 29 июня. В первый день фестиваля запланированы женский и мужской забеги «Ironlady» и «Manstar», а также гонка на 500 и тысячу метров среди детей до 12 лет «Starkids». Во второй день пройдёт триатлон на средней дистанции «Ironstar 113» и на стандартной «Ironstar Olympic».
По традиции заплыв пройдёт по акватории городского пруда, а на его набережной состоится забег. Маршрут велогонки проложен по улицам уральской столицы от Динамо и объездной дороге.
О перекрытиях, напомним, которые планируют ввести для проведения соревнований, мы писали тут.
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