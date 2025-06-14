На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов

– сказал градоначальник.

«Соревнования по триатлону "Ironstar" пройдут у нас уже в третий раз. Находится в числе городов, которые принимают эту серию, – почетно. Из года в год растет количество и расширяется география участников. В этот раз на соревнованиях выступят почти 1,5 тысячи спортсменов»,