Ради триатлона IronStar будут перекрывать центральные улицы Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В конце июня в Екатеринбурге планируется проведение триатлона IronStar, в связи с чем на улицах, на которых будут выступать спортсмены, будет закрыто движение. О грядущих перекрытиях предупреждают в администрации города.Соревнования запланированы на 29 июня. В этот день движение будет закрыто:Движение будет закрыто по этим улицам с 07.00 до 14.00.