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Ради триатлона IronStar будут перекрывать центральные улицы Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В конце июня в Екатеринбурге планируется проведение триатлона IronStar, в связи с чем на улицах, на которых будут выступать спортсмены, будет закрыто движение. О грядущих перекрытиях предупреждают в администрации города.
Соревнования запланированы на 29 июня. В этот день движение будет закрыто:
– на улице Царской;
– на улице Толмачёва;
– на проспекте Ленина (сначала от Карла Либкнехта до Вайнера, а потом по чётной стороне от Вайнера до четной стороны Татищева);
– на улице Татищева (по чётной стороне проспекта Ленина до Пирогова);
– на улице Пирогова;
– частично на улице Крауля;
– частично на улице Мельникова;
– на улице Репина, от Мельникова до Металлургов;
– на улице Металлургов (по чётной стороне от Репина до четной стороны Новомосковского тракта);
– на Новомосковском тракте (по чётной стороне от Металлургов до Объездной дороги).
Движение будет закрыто по этим улицам с 07.00 до 14.00.
Соревнования запланированы на 29 июня. В этот день движение будет закрыто:
– на улице Царской;
– на улице Толмачёва;
– на проспекте Ленина (сначала от Карла Либкнехта до Вайнера, а потом по чётной стороне от Вайнера до четной стороны Татищева);
– на улице Татищева (по чётной стороне проспекта Ленина до Пирогова);
– на улице Пирогова;
– частично на улице Крауля;
– частично на улице Мельникова;
– на улице Репина, от Мельникова до Металлургов;
– на улице Металлургов (по чётной стороне от Репина до четной стороны Новомосковского тракта);
– на Новомосковском тракте (по чётной стороне от Металлургов до Объездной дороги).
Движение будет закрыто по этим улицам с 07.00 до 14.00.
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