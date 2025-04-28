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Спортивный клуб на Уралмаше принял II этап спартакиады России по дзюдо
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Екатеринбургский спортивный клуб «Родина», который находится на Уралмаше, принимает II этап спартакиады России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
На татами клуба встретились спортсмены практически со всего Уральского Федерального округа: Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Юниоры буду состязаться в восьми весовых категориях.
Спортсмены, которые займут первые места, получат право на участие в финале спартакиады – она состоится в конце июля 2025 года в Армавире.
Организатором соревнований в Екатеринбурге стала Федерация дзюдо Свердловской области. Её вклад также отметил региональный координатор проекта «Выбор сильных» Алексей Свалов.
Также он поздравил участников с наступающей восьмидесятой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, дзюдо начали возрождать в Верхней Пышме. Чтобы оказать поддержку спортсменам, дисциплину включили в проект «Выбор сильных» (ранее проект назывался «За Самбо»).
На татами клуба встретились спортсмены практически со всего Уральского Федерального округа: Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Юниоры буду состязаться в восьми весовых категориях.
Спортсмены, которые займут первые места, получат право на участие в финале спартакиады – она состоится в конце июля 2025 года в Армавире.
Организатором соревнований в Екатеринбурге стала Федерация дзюдо Свердловской области. Её вклад также отметил региональный координатор проекта «Выбор сильных» Алексей Свалов.
«Работа, которая проводится Федерацией дзюдо Свердловской области и спортклубом "Родина", заслуживает отдельных теплых слов. Благодарю вас за заботу, поддержку и опору для ребят, которые выбрали для себя занятия дзюдо и самбо. Участникам соревнований желаю добиться поставленных целей, показав красивую технику борьбы»,
– сказал Свалов.
Также он поздравил участников с наступающей восьмидесятой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, дзюдо начали возрождать в Верхней Пышме. Чтобы оказать поддержку спортсменам, дисциплину включили в проект «Выбор сильных» (ранее проект назывался «За Самбо»).
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