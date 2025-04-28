Спортивный клуб на Уралмаше принял II этап спартакиады России по дзюдо

– сказал Свалов.

«Работа, которая проводится Федерацией дзюдо Свердловской области и спортклубом "Родина", заслуживает отдельных теплых слов. Благодарю вас за заботу, поддержку и опору для ребят, которые выбрали для себя занятия дзюдо и самбо. Участникам соревнований желаю добиться поставленных целей, показав красивую технику борьбы»,