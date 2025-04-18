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КХЛ признала ошибку судейства матча «Автомобилиста» с «Ак Барсом»
Кадр из видео: ХК «Автомобилист»
В спортивно-дисциплинарном комитете Континентальной хоккейной лиги признали лишь одну ошибку, которую допустили судьи во время игры екатеринбургского ХК «Автомобилист» с казанским ХК «Ак Барс».
Как сообщили в пресс-службе клуба, комитет КХЛ признал ошибочной позицию судей лишь по одному моменту – когда они не удалили игрока «Ак Барса» за игру с высоко поднятой клюшкой. Из-за этого Алексей Бывальцев из «Автомобилиста» получил удар по голове.
В других двух спорных моментах, на которые указывал ХК «Автомобилист», комитет не увидел ничего предосудительного.
Напомним, игра, о которой идёт речь, прошла 7 апреля. В этом матче «Автомобилист» уступил победу «Ак Барсу» в седьмом матче серии за выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Как сообщили в пресс-службе клуба, комитет КХЛ признал ошибочной позицию судей лишь по одному моменту – когда они не удалили игрока «Ак Барса» за игру с высоко поднятой клюшкой. Из-за этого Алексей Бывальцев из «Автомобилиста» получил удар по голове.
В других двух спорных моментах, на которые указывал ХК «Автомобилист», комитет не увидел ничего предосудительного.
Напомним, игра, о которой идёт речь, прошла 7 апреля. В этом матче «Автомобилист» уступил победу «Ак Барсу» в седьмом матче серии за выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.
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