ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»

– сказали в хоккейном клубе.

«Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против "Ак Барса", в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени»,