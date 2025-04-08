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ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
Кадр из видео: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе во время игры хоккеистов клуба против команды казанского клуба «Ак Барс».
О моментах с эпизодами, которые остались без внимания судей, ХК «Автомобилист» намерен сообщить в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Видеоматериалы, которые будут переданы, уже подготовлены клубом. Также их можно посмотреть на сайте «Автомобилиста».
Так, например, на одном из видео видно, как Алексей Бывальцев получает удар клюшкой по голове. На других видео Максим Денежкин и Кирилл Воробьев запинаются и теряются равновесие.
Известно, что судьями на игре были Виктор Бирин и Иван Фатеев.
О моментах с эпизодами, которые остались без внимания судей, ХК «Автомобилист» намерен сообщить в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Видеоматериалы, которые будут переданы, уже подготовлены клубом. Также их можно посмотреть на сайте «Автомобилиста».
Так, например, на одном из видео видно, как Алексей Бывальцев получает удар клюшкой по голове. На других видео Максим Денежкин и Кирилл Воробьев запинаются и теряются равновесие.
Известно, что судьями на игре были Виктор Бирин и Иван Фатеев.
«Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против "Ак Барса", в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени»,
– сказали в хоккейном клубе.
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