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ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»

15.28 Среда, 9 апреля 2025
Кадр из видео: ХК «Автомобилист»
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Хоккейный клуб «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе во время игры хоккеистов клуба против команды казанского клуба «Ак Барс».

О моментах с эпизодами, которые остались без внимания судей, ХК «Автомобилист» намерен сообщить в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Видеоматериалы, которые будут переданы, уже подготовлены клубом. Также их можно посмотреть на сайте «Автомобилиста».

Так, например, на одном из видео видно, как Алексей Бывальцев получает удар клюшкой по голове. На других видео Максим Денежкин и Кирилл Воробьев запинаются и теряются равновесие.

Известно, что судьями на игре были Виктор Бирин и Иван Фатеев.

«Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против "Ак Барса", в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени»,

– сказали в хоккейном клубе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:28 ХК «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барс»
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12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
08:49 На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
21:14 Екатеринбургским памятникам устроят «баню» перед юбилейным Днём Победы
20:54 Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
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