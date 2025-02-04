Екатеринбург присоединится к «Лыжне России»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 8 февраля, во многих городах страны одновременно пройдут лыжные гонки. Уральская столица, разумеется, не останется в стороне от проведения «Лыжни России».В 2025 году под патронажем Министерства спорта Российской Федерации пройдёт уже 43-я всероссийская гонка «Лыжня России». Она охватит все регионы страны и позволит массово пробежаться на лыжах тысячам участника, чья регистрация закончилась только вчера, 6 февраля. Основной, «главный» заезд состоится в Ленинградской области, на территории спортивного комплекса «Игора Драйв». В Свердловской области центральной площадкой для гонки станет территория Сысертского городского округа, где планируется провести официальную церемонию открытия.Не останется в стороне от «Лыжни России», разумеется, и Екатеринбург. Здесь старт субботней гонке дадут в 11.00. Пройдёт она на территории Преображенского парка (Академический район). Помимо всеобщего, массового забега на лыжах, в этот день будут проводится и спортивные соревнования среди профессионалов.