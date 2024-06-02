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После вылета футбольного клуба «Урал» из Российской Премьер-лиги, президент клуба Григорий Иванов останется в должности
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
После вылета футбольного клуба «Урал» из Российской Премьер-лиги, президент клуба Григорий Иванов останется в должности.
Совет директоров продлит трудовой договор с президентом клуба на следующей неделе, сообщает источник 66.RU, близкий к совету директоров. Иванов намерен продолжить работу над возвращением команды в элитный дивизион.
После вылета из РПЛ из состава команды за неделю ушли три игрока: Илья Помазун, Ибраим Сиссе и Юрий Газинский.
Напомним, что Григория Иванова заявил о своей готовности покинуть пост.
Совет директоров продлит трудовой договор с президентом клуба на следующей неделе, сообщает источник 66.RU, близкий к совету директоров. Иванов намерен продолжить работу над возвращением команды в элитный дивизион.
После вылета из РПЛ из состава команды за неделю ушли три игрока: Илья Помазун, Ибраим Сиссе и Юрий Газинский.
Напомним, что Григория Иванова заявил о своей готовности покинуть пост.
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