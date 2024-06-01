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Президента клуба «Урал» Григорий Иванов готов покинуть свой пост
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
После вылета из Российской премьер-лиги «Урал» столкнулся с возможным уходом президента клуба Григория Иванова. Иванов заявил о своей готовности покинуть пост.
Иванов также отметил, что ряд ключевых игроков команды выходили на поле в ответном матче с травмами. Он выразил благодарность игрокам за их усилия и отметил, что не все из них были готовы к игре на полную мощность из-за травм.
Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урал», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями. Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму,
— рассказал Иванов в интервью ТАСС
Иванов также отметил, что ряд ключевых игроков команды выходили на поле в ответном матче с травмами. Он выразил благодарность игрокам за их усилия и отметил, что не все из них были готовы к игре на полную мощность из-за травм.
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