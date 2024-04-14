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ФК «Урал» не смог удержать преимущество в два мяча в матче с последней командой РПЛ

22.14 Воскресенье, 21 апреля 2024
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» в матче 24-го тура РПЛ встречался 21 апреля на выезде с ФК «Сочи». После субботних побед «Ахмата» (над ЦСКА) и «Балтики» (над «Крыльями Советов») сегодняшние соперники занимали две последние строчки в таблице, в зоне прямого вылета из РПЛ: «Урал» 15-е место с 23 очками, «Сочи» 16-е с 18 очками. И это при том, что и «Урал», и «Сочи» свои предыдущие матчи в чемпионате выиграли.

Первый тайм встречи значимыми событиями не отметился — кроме, пожалуй, жёлтой карточки молодого полузащитника «Урала» Игоря Дмитриева. Все основные события матча развернулись во второй половине встречи.

Счёт открыл Алексей Ионов уже на первой минуте второго тайма, результативной передачей отметился Андрей Егорычев. На 67-й минуте после передачи Игоря Дмитриева Ионов оформил дубль. Счёт стал 0-2.

Однако удержать преимущество в два мяча «Урал» не смог — через 10 минут после второго гола Ионова венесуэльский нападающий ФК «Сочи» Сауль Гуарирапа сократил отставание в счёте, а за три минуты до конца основного времени австрийский полузащитник сочинцев счёт сравнял — 2-2. В компенсированное время у «Сочи» были моменты вырвать победу, но где-то «Урал» спас Помазун, где-то — штанга, а где-то — неточность сочинцев. В итоге ничья, которая, судя по турнирным раскладам, не устроила ни одну из команд — «Урал» упустил шанс вырваться из зоны вылета и зоны стыков (в случае победы в сегодняшнем матче екатеринбуржцы поднялись бы на спасительное 12-е место), а «Сочи» так и остался на последнем месте в таблице.

Свой следующий матч «Урал» проведёт дома уже в ближайшую пятницу, 25 апреля. Соперником уральцев на «Екатеринбург Арене» будет ФК «Ростов», с которым екатеринбуржцы на этой неделе играли там же в рамках Кубка России (и уступили 1-3).

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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