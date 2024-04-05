ХК «Автомобилист» одержал сверхволевую победу и сравнял счёт в серии с «Металлургом»

Текст Владислав Постников, фоторепортаж Илья Вага © Вечерние ведомости

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Хоккейный клуб «Автомобилист» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина отыгрался со счёта 0-3 и вырвал в концовке победу у магнитогорского «Металлурга».Матч начался для «Автомобилиста» крайне неудачно – уже в первые пять минут екатеринбуржцы пропустили две шайбы — у «Магнитки» отличились Никита Гребёнкин и Александр Петунин, реализовавший большинство.После счёта 0-2 тренерский штаб «Автомобилиста» решил заменить вратаря — вместо Владимира Галкина на страже ворот встал Евгений Аликин.Поначалу казалось, что это не изменит ситуацию – через две минуты Данила Юров сделал счёт 0-3.Забегая вперёд, скажем, что дальше шайбы забрасывал только «Автомобилист». В середине первого периода Стефана Да Коста сократил разницу в счёте – 1-3. В этом голе французу ассистировали Степан Хрипунов, выигравший борьбу за шайбу у левого борта, и Анатолий Голышев, подхвативший эту шайбу и отправивший её точно под бросок Да Косте.В концовке первого периода после передач Кёртиса Волка и Брукса Мэйсека отличился нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов. На первый перерыв команды ушли при счёте 2-3, что уже выглядело не так безнадёжно как после первых семи минут матча.На 38-й минуте «Автомобилист» сравнял счёт – Голышев в падении забросил шайбу в ворота Набокова после передачи Да Косты. Перед третьим периодом на табло была уже ничья – 3-3.Казалось, что третий период останется без голов, и игра перейдёт в овертайм, но за 7 секунд до конца двадцатиминутки «Автомобилист» сумел забросить победную шайбу – гол в контратаке соорудили Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов.Тренерский штаб «Металлурга» после этого снял вратаря, но это лишь привело к «контрольному» голу в пустые ворота в исполнении Анатолия Голышева! 5-3 — итоговыый счёт матча.«Автомобилист» сравнивает счёт в противостоянии - 2-2. Следующий матч серии до четырёх побед команды проведут 11 апреля в Магнитогорске. 13 апреля серия вновь вернётся в Екатеринбург.Победитель серии встретится в финале с ярославским «Локомотивом», который свою серию завершил досрочно, выбив челябинский «Трактор» 4-0.Яркие кадры игры запечател фоограф Илья Вага.