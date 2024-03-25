ФК «Урал» набрал первое очко в 2024 году

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Футбольный клуб «Урал» в матче 21-го тура МИР РПЛ сезона 2023/2024 встречался в Москве со «Спартаком». У «Урала» продолжается затяжной спад в чемпионате России по футболу – в последних 15 матчах екатеринбургским клубом была одержана лишь одна победа (над «Краснодаром» 26 ноября), а новый календарный год «Урал» начал с двух поражений – от «Ахмата» и «Зенита».Не удалось екатеринбуржцам одержать победу и сегодня – игра в Москве завершилась нулевой ничьей. у хозяев было преимущество по игре, которым они, однако, воспользоваться не сумели – удары «спартаковцев» были, как правило, неточными, а в иных случаях блестяще играл Илья Помазун. У «Урала» не хватало остроты в завершающей стадии, поэтому возможностей взять ворота москвичей было куда меньше. К таковым можно отнести удар Каштанова в начале матча после прострела Дениса Кулакова (мяч, стелясь, пролетел рядом со штангой) и момент у Эрика Бикфалви во втором – при проходе по левому флангу после удара румынского легионера «Урала» с острого угла мяч пролетел чуть выше крестовины.В актив себе екатеринбуржцы могут занести то, что не проигрывают в матче со своим сегодняшним титулованным московским соперником уже пятый матч кряду – начиная с лета 2022 года в официальных матчах команды три раза сыграли вничью и две победы одержал «Урал». Всё это время «Урал» тренирует Виктор Гончаренко, а «Спартак» – Гильермо Абаскаль.Ничья позволила «Уралу» набрать 1 очко, но не позволила покинуть зону стыковых матчей – с 20 набранными баллами екатеринбургский клуб по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 32 очками расположился на 5-й строчке. Однако главные преследователи «Спартака» и «Урала» – «Локомотив» и «Оренбург» соответственно – своим матчи 21-го тура ещё не провели, поэтому могут опустить своих соперников по турнирной таблице на строчку вниз. Свой следующий матч «Урал» проведёт 6 апреля дома с самарскими «Крыльями Советов».