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Впервые в истории КХЛ три команды-участницы полуфиналов представляют один дивизион
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Сегодня определились все участники полуфиналов Кубка Гагарина. До полуфинала хоккейного первенства страны в этом году добрались три команды из Восточной конференции – «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Трактор» (Челябинск), что произошло впервые в истории КХЛ (лига существует как высший дивизион чемпионата России по хоккею с сезона 2008/2009). Четвёртым участником стал ярославский «Локомотив», представляющий Западную конференцию.
С сезона 2009/2010 по сезон 2022/2023 клубы с Запада и Востока могли встретиться только в финале Кубка Гагарина, поэтому в полуфиналах всегда было по два представителя Запада и Востока. В сезоне 2008/2009, когда было деление только на дивизионы, а не на конференции, и клубы с Запада и Востока могли встретиться между собой уже в первом раунде Кубка Гагарина, в полуфиналах также было по два представителя обеих конференций (московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» с Запада, казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» с Востока).
Помимо того, что все три клуба-полуфиналиста Кубка Гагарина 2024 с Востока базируются на Урале, их объединяет ещё и то, что клубы представляют один дивизион – дивизион Харламова. Такое также произошло впервые в истории КХЛ.
Полуфинальная серия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» стартует 2 апреля, серия между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом» начнётся 3 апреля. Команды, указанные в парах первыми, начнут серии на домашней площадке.
С сезона 2009/2010 по сезон 2022/2023 клубы с Запада и Востока могли встретиться только в финале Кубка Гагарина, поэтому в полуфиналах всегда было по два представителя Запада и Востока. В сезоне 2008/2009, когда было деление только на дивизионы, а не на конференции, и клубы с Запада и Востока могли встретиться между собой уже в первом раунде Кубка Гагарина, в полуфиналах также было по два представителя обеих конференций (московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» с Запада, казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» с Востока).
Помимо того, что все три клуба-полуфиналиста Кубка Гагарина 2024 с Востока базируются на Урале, их объединяет ещё и то, что клубы представляют один дивизион – дивизион Харламова. Такое также произошло впервые в истории КХЛ.
Полуфинальная серия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» стартует 2 апреля, серия между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом» начнётся 3 апреля. Команды, указанные в парах первыми, начнут серии на домашней площадке.
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