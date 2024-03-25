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Определился соперник хоккейного «Автомобилиста» по полуфиналу Кубка Гагарина
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Сегодня определился соперник «Автомобилиста» по полуфиналу Кубка Гагарина. Напомним, екатеринбургский хоккейный клуб ещё в понедельник, 25 марта завершил свою четвертьфинальную серию, уверенно обыграв по её итогам питерский СКА – 4-1.
Соперник «Автомобилиста» должен был определиться в противостоянии магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака». Перед сегодняшним матчем в Москве счёт в серии был 3-2 в пользу «Металлурга». В случае победы команды с Южного Урала серия завершалась, а в случае победы «Спартака» пришлось бы играть решающий, седьмой матч серии в Магнитогорске. Но решающим стал матч сегодняшний – магнитогорский клуб в присутствии 9697 зрителей на арене «Мегаспорт» одержал уверенную победу со счётом 3-0 и оформил выход в полуфинал. Серия завершилась со счётом 4-2.
Таким образом, «Автомобилист» в полуфинале сыграет с «Металлургом». Магнитогорский клуб среди всех оставшихся в текущем розыгрыше имеет наиболее высокий номер посева – как победитель Восточной конференции. При этом экспериментальная сетка Кубка Гагарина сезона 2023/2024 (при ней впервые, начиная со второго раунда, пересекаются пути команд из Западной и Восточной конференций) не обязывает сводить команду с наиболее высоким посевом («Металлург», 1 место в регулярном чемпионате в своей конференции) с командой с наиболее низким («Трактор», 6 место). В результате в полуфиналах ярославский «Локомотив» (3 место в Западной конференции) встретится с челябинским Трактором (6), а магнитогорский «Металлург» (1) – с екатеринбургским «Автомобилистом» (5).
Первые два матча полуфинальной серии пройдут 3 и 5 апреля в Магнитогорске, затем серия переедет в Екатеринбург. Преимущество домашней площадке в серии будет у «Металлурга».
Магнитогорский «Металлург» – один из наиболее титулованных клубов России: команда пять раз становилась чемпионом страны, в том числе два раза выигрывала Кубок Гагарина. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Металлург» встречались в первом раунде Кубка Гагарина. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Металлурга», хотя в седьмом решающем матче за 6,5 минут до конца третьего периода «Автомобилист» вёл со счётом 3-1 (в итоге команда уступила в овертайме со счётом 3-4).
Соперник «Автомобилиста» должен был определиться в противостоянии магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака». Перед сегодняшним матчем в Москве счёт в серии был 3-2 в пользу «Металлурга». В случае победы команды с Южного Урала серия завершалась, а в случае победы «Спартака» пришлось бы играть решающий, седьмой матч серии в Магнитогорске. Но решающим стал матч сегодняшний – магнитогорский клуб в присутствии 9697 зрителей на арене «Мегаспорт» одержал уверенную победу со счётом 3-0 и оформил выход в полуфинал. Серия завершилась со счётом 4-2.
Таким образом, «Автомобилист» в полуфинале сыграет с «Металлургом». Магнитогорский клуб среди всех оставшихся в текущем розыгрыше имеет наиболее высокий номер посева – как победитель Восточной конференции. При этом экспериментальная сетка Кубка Гагарина сезона 2023/2024 (при ней впервые, начиная со второго раунда, пересекаются пути команд из Западной и Восточной конференций) не обязывает сводить команду с наиболее высоким посевом («Металлург», 1 место в регулярном чемпионате в своей конференции) с командой с наиболее низким («Трактор», 6 место). В результате в полуфиналах ярославский «Локомотив» (3 место в Западной конференции) встретится с челябинским Трактором (6), а магнитогорский «Металлург» (1) – с екатеринбургским «Автомобилистом» (5).
Первые два матча полуфинальной серии пройдут 3 и 5 апреля в Магнитогорске, затем серия переедет в Екатеринбург. Преимущество домашней площадке в серии будет у «Металлурга».
Магнитогорский «Металлург» – один из наиболее титулованных клубов России: команда пять раз становилась чемпионом страны, в том числе два раза выигрывала Кубок Гагарина. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Металлург» встречались в первом раунде Кубка Гагарина. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Металлурга», хотя в седьмом решающем матче за 6,5 минут до конца третьего периода «Автомобилист» вёл со счётом 3-1 (в итоге команда уступила в овертайме со счётом 3-4).
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