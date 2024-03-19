ХК «Автомобилист» одержал четвёртую победу в серии против СКА и выбил питерцев из Кубка Гагарина

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга в пятом матче четвертьфинальной серии против петербургского СКА одержал на выезде победу, которая позволила екатеринбургскому клубу впервые выйти в полуфинал Кубка Гагарина.Счёт в матче открыл «Автомобилист» — на четвёртой минуте первого периода после передачи Анатолия Голышева отличился Алексей Макеев. Через шесть минут СКА восстановил равенство на табло — гол на счету Арсения Грицюка. Однако до перерыва Алексей Макеев успел оформить дубль — в итоге первый период завершился со счётом 2-1 в пользу «Автомобилиста».Второй период «Автомобилист» провёл неудачно — в середине двадцатиминутки за две с небольшим минуты СКА отличился трижды: сначала на 12-й минуте большинство реализовал Михаил Воробьёв, затем на 14-й минуте с разницей в 6 секунд отличились Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший таким образом дубль. В результате 1-2 превратились в 4-2 в пользу хозяев. Но в концовке периода «Автомобилист» вернулся в игру и сократил отставание в счёте — Алексей Бывальцев реализовал большинство. На последний, как выяснилось, в этой серии перерыв команды ушли при счёте 4-3.Третий период начался с гола «Автомобилиста» — Ник Эберт огорчил Никиту Серебрякова уже на 22-й секунде. А на 12-й минуте Алексей Обидин после передач Дениса Баранцева и Степана Хрипунова забил победную шайбу. 4 из последних 5 минут СКА играл в большинстве, но пробить в этот промежуток времени вратаря екатеринбуржцев так и не смог. Итог — 4-5 в матче и 1-4 в серии. «Автомобилист» выходит в полуфинал Кубка Гагарина, а СКА впервые с сезона-2014/2015 останавливается на втором раунде плей-офф.Пока «Автомобилист» в этом розыгрыше Кубка Гагарина имеет стопроцентный результат на выезде — екатеринбуржцы выиграли все шесть матчей у «Ак Барса» и СКА в основное время. В следующем раунде «Автомобилист» сыграет с победителем пары «Металлург» – «Спартак» и вновь начнёт серию в гостях. Счёт в противостоянии магнитогорцев и москвичей пока 2-1 в пользу «Металлурга», ход серии сдвинулся из-за трагических событий в Москве — завтра, 26 марта состоится лишь четвёртый матч.Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярного чемпионата — московское «Динамо» (4-0 в серии). Ещё один полуфиналист вскоре определится в противостоянии ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда».