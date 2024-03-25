Возрастное ограничение 18+
Защитник «Автомобилиста» 12 секунд лежал на шайбе, позволив одержать екатеринбургскому клубу историческую победу
Фото: КХЛ
В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА, о котором Вечерние ведомости подробнее рассказывали в предыдущей новости, добиться успеха екатеринбургской команде помогла самоотверженная игра хоккеистов — весь матч «шофёры» бросались под шайбу, в результате чего статистика блокированных бросков по итогам встречи была 8-33 в пользу гостей.
В концовке матча, ведя в одну шайбу, «Автомобилист» остался в меньшинстве, СКА заменил вратаря и устроил штурм ворот Евгения Аликина, играя 6х4. За 12 секунд до конца третьего периода защитник екатеринбуржцев Кирилл Воробьёв бросился под бросок питерцев, после чего шайба оказалась под его корпусом — и за оставшееся до финальной сирены время игроки СКА так и смогли «выковырять» снаряд из под Воробьёва.
За эти 12 секунд защитник принял на себя несколько ударов клюшками — как от петербуржцев, так и о своих одноклубников.
«Настоящий мужской поступок» — так прокомментировал игру Воробьёва в последние секунды главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
А в раздевалке партнёры по команде вручили Воробьёву шайбу как лучшему игроку встречи по мнению команды.
Напомним, игра проходила на СКА-Арене в Санкт-Петербурге в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Автомобилист в этой атмосфере впервые вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
В концовке матча, ведя в одну шайбу, «Автомобилист» остался в меньшинстве, СКА заменил вратаря и устроил штурм ворот Евгения Аликина, играя 6х4. За 12 секунд до конца третьего периода защитник екатеринбуржцев Кирилл Воробьёв бросился под бросок питерцев, после чего шайба оказалась под его корпусом — и за оставшееся до финальной сирены время игроки СКА так и смогли «выковырять» снаряд из под Воробьёва.
Фото: кадр трансляции КХЛ
За эти 12 секунд защитник принял на себя несколько ударов клюшками — как от петербуржцев, так и о своих одноклубников.
Фото: кадр трансляции КХЛ
«Настоящий мужской поступок» — так прокомментировал игру Воробьёва в последние секунды главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
А в раздевалке партнёры по команде вручили Воробьёву шайбу как лучшему игроку встречи по мнению команды.
Кирилл Воробьёв. Фото: кадр трансляции КХЛ
Напомним, игра проходила на СКА-Арене в Санкт-Петербурге в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Автомобилист в этой атмосфере впервые вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
ХК «Автомобилист» одержал четвёртую победу в серии против СКА и выбил питерцев из Кубка Гагарина
25 марта 2024
25 марта 2024
ХК «Автомобилист» выиграл второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге
19 марта 2024
19 марта 2024
ХК «Автомобилист» повёл 3-0 в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА
21 марта 2024
21 марта 2024