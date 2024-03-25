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Защитник «Автомобилиста» 12 секунд лежал на шайбе, позволив одержать екатеринбургскому клубу историческую победу

23.59 Понедельник, 25 марта 2024
Фото: КХЛ
В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА, о котором Вечерние ведомости подробнее рассказывали в предыдущей новости, добиться успеха екатеринбургской команде помогла самоотверженная игра хоккеистов — весь матч «шофёры» бросались под шайбу, в результате чего статистика блокированных бросков по итогам встречи была 8-33 в пользу гостей.

В концовке матча, ведя в одну шайбу, «Автомобилист» остался в меньшинстве, СКА заменил вратаря и устроил штурм ворот Евгения Аликина, играя 6х4. За 12 секунд до конца третьего периода защитник екатеринбуржцев Кирилл Воробьёв бросился под бросок питерцев, после чего шайба оказалась под его корпусом — и за оставшееся до финальной сирены время игроки СКА так и смогли «выковырять» снаряд из под Воробьёва.


Фото: кадр трансляции КХЛ


За эти 12 секунд защитник принял на себя несколько ударов клюшками — как от петербуржцев, так и о своих одноклубников.


Фото: кадр трансляции КХЛ


«Настоящий мужской поступок» — так прокомментировал игру Воробьёва в последние секунды главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

А в раздевалке партнёры по команде вручили Воробьёву шайбу как лучшему игроку встречи по мнению команды.


Кирилл Воробьёв. Фото: кадр трансляции КХЛ


Напомним, игра проходила на СКА-Арене в Санкт-Петербурге в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Автомобилист в этой атмосфере впервые вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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