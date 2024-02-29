«Урал» проиграл «Зениту» в домашнем матче

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от «Зенита» в своем первом домашнем матче чемпионата России в новом году. Рассказал о проигрыше информационный портал администрации.Матч 20-го тура Российской Премьер-лиги прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 4:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.Первый гол был забит гостями на 38-й минуте после углового розыгрыша. Во втором тайме «Зенит» продолжил увеличивать преимущество. Голы забыли Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. В конце матча в добавленное время Эрик Бикфалви из «Урала» забил гол.«Урал» потерпел четвертое поражение подряд и с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 40 очков и возглавил таблицу, обойдя «Краснодар».