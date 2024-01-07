ХК «Автомобилист» одержал уверенную победу на Волге

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Хоккейный «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ встречался 9 января в Тольятти с местной «Ладой». Уральцы по итогам встречи оказались сильнее волжан.Счёт гости открыли в середине первого периода — Анатолий Голышев выполнил наброс к воротам «Лады», где ждавший этого Алексей Макеев переправил шайбу в сетку ворот.Менее чем через четыре минуты «Автомобилист» удвоил преимущество — в сутолоке у ворот тольяттинцев расторопнее всех оказался Данил Романцев, который смог затолкать за линию выскочившую из-под игроков шайбу.Во втором периоде свой первый гол в КХЛ на свой счёт записал молодой нападающий «Автомобилиста» Егор Алексеев — подхватив шайбу у чужих ворот, выждав паузу и послав её в уже пустой угол. Наверное, сложно передать чувства 23-летнего воспитанника тольяттинского хоккея в этот момент — ведь первую шайбу на высшем уровне он забросил в ворота своего родного клуба.В середине третьего периода хозяева льда сумели распечатать ворота Евгения Аликина — гол на счету Максима Минеева. Однако уже через шесть минут Стефан Да Коста восстановил преимущество екатеринбуржцев в три шайбы — 1-4. Этот счёт и остался на табло до финального свистка.Турнирный расклад победа «Автомобилиста» не изменила — клуб из Екатеринбурга идёт на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, тольяттинцы пока занимают 7-е место.Свой следующий матч «Автомобилист» вновь проведёт с «Ладой» — но уже на домашней площадке. Игра состоится 13 января в КРК «Уралец».