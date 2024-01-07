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БК «Уралмаш» одержал свою самую крупную победу в Единой лиге ВТБ
Фото: пресс-служба БК «Уралмаш»
В Екатеринбурге на площадке ДИВС «Уралочка» мужской баскетбольный клуб «Уралмаш» сегодня одержал свою самую крупную победу с начала выступления в Единой Лиге ВТБ — со счётом 104:72 был обыгран БК «Минск» из столицы Беларуси.
Победа стала 10-й для уралмашевцев, тем самым команда сравняла количество побед и поражений и укрепляя свои позиции в турнирной таблице. У «Минска» пока ни одной победы — команда проиграла все 20 матчей.
«Уралмаш» был сильнее в каждой из четырёх четвертей — 24:20, 28:18, 22:20, 30:14. Самыми результативными в екатеринбургском клубе стали Александр Захаров (20 очков + 3 передачи), Октавиус Эллис (19 очков + 7 подборов), Кирилл Писклов (15 очков + 7 подборов) и Гарретт Невелс (15 очков + 6 передач).
Сейчас «Уралмаш» занимает 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что для попадания на «Этап победителей» (в число команд, которые гарантированно примут участие в плей-офф) нужно занять место не ниже 6-го.
Свою следующую игру екатеринбургский баскетбольный клуб проведёт 10 января в Самаре, где встретится с одноимённым клубом.
Победа стала 10-й для уралмашевцев, тем самым команда сравняла количество побед и поражений и укрепляя свои позиции в турнирной таблице. У «Минска» пока ни одной победы — команда проиграла все 20 матчей.
«Уралмаш» был сильнее в каждой из четырёх четвертей — 24:20, 28:18, 22:20, 30:14. Самыми результативными в екатеринбургском клубе стали Александр Захаров (20 очков + 3 передачи), Октавиус Эллис (19 очков + 7 подборов), Кирилл Писклов (15 очков + 7 подборов) и Гарретт Невелс (15 очков + 6 передач).
Сейчас «Уралмаш» занимает 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что для попадания на «Этап победителей» (в число команд, которые гарантированно примут участие в плей-офф) нужно занять место не ниже 6-го.
Свою следующую игру екатеринбургский баскетбольный клуб проведёт 10 января в Самаре, где встретится с одноимённым клубом.
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