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ХК «Автомобилист» уверенно победил на выезде «Сочи» и поднялся ещё на одну строчку в таблице

21.37 Пятница, 5 января 2024
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
5 января в матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» встречался на выезде с худшей командой Западной конференции — ХК «Сочи». Матч завершился уверенной победой «Автомобилиста».

Как и в предыдущем матче с «Трактором», решающим стал второй период — «Автомобилист» снова выиграл вторую двадцатиминутку со счётом 3-0. Первый и третий периоды завершились вничью: 0-0 и 1-1 соответственно.

Три шайбы из четырёх забросил Брукс Мэйсек. Ещё одна на счету Кёртиса Волка. Лишь при счёте 0-4, за три с половиной минуты до конца матча, «Сочи» смог отличиться голом — заброшенная шайба на счету Артёма Волкова. Итог — 0-4.

Две из четырёх шайб «Автомобилиста» были заброшены в большинстве.

Победа позволила екатеринбургскому клубу обойти в турнирной таблице Восточной конференции «Ладу» и подняться на промежуточное 4-е место. Лидирует на Востоке по-прежнему магнитогорский «Металлург», следом идут омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

«Сочи» остался на последнем месте в турнирной таблице Запада.

Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт уже послезавтра, 7 января в Казани против вице-чемпиона предыдущего сезона, «Ак Барса». Казанцы пока идут лишь на 7-м месте в таблице Восточной конференции.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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