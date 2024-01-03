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ХК «Автомобилист» уверенно победил на выезде «Сочи» и поднялся ещё на одну строчку в таблице
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
5 января в матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» встречался на выезде с худшей командой Западной конференции — ХК «Сочи». Матч завершился уверенной победой «Автомобилиста».
Как и в предыдущем матче с «Трактором», решающим стал второй период — «Автомобилист» снова выиграл вторую двадцатиминутку со счётом 3-0. Первый и третий периоды завершились вничью: 0-0 и 1-1 соответственно.
Три шайбы из четырёх забросил Брукс Мэйсек. Ещё одна на счету Кёртиса Волка. Лишь при счёте 0-4, за три с половиной минуты до конца матча, «Сочи» смог отличиться голом — заброшенная шайба на счету Артёма Волкова. Итог — 0-4.
Две из четырёх шайб «Автомобилиста» были заброшены в большинстве.
Победа позволила екатеринбургскому клубу обойти в турнирной таблице Восточной конференции «Ладу» и подняться на промежуточное 4-е место. Лидирует на Востоке по-прежнему магнитогорский «Металлург», следом идут омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».
«Сочи» остался на последнем месте в турнирной таблице Запада.
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт уже послезавтра, 7 января в Казани против вице-чемпиона предыдущего сезона, «Ак Барса». Казанцы пока идут лишь на 7-м месте в таблице Восточной конференции.
Как и в предыдущем матче с «Трактором», решающим стал второй период — «Автомобилист» снова выиграл вторую двадцатиминутку со счётом 3-0. Первый и третий периоды завершились вничью: 0-0 и 1-1 соответственно.
Три шайбы из четырёх забросил Брукс Мэйсек. Ещё одна на счету Кёртиса Волка. Лишь при счёте 0-4, за три с половиной минуты до конца матча, «Сочи» смог отличиться голом — заброшенная шайба на счету Артёма Волкова. Итог — 0-4.
Две из четырёх шайб «Автомобилиста» были заброшены в большинстве.
Победа позволила екатеринбургскому клубу обойти в турнирной таблице Восточной конференции «Ладу» и подняться на промежуточное 4-е место. Лидирует на Востоке по-прежнему магнитогорский «Металлург», следом идут омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».
«Сочи» остался на последнем месте в турнирной таблице Запада.
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт уже послезавтра, 7 января в Казани против вице-чемпиона предыдущего сезона, «Ак Барса». Казанцы пока идут лишь на 7-м месте в таблице Восточной конференции.
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