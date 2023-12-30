Хоккейный «Автомобилист» одержал волевую победу над соседями из Челябинска

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» принимал на арене «Уралец» челябинский «Трактор». Матч складывался очень непросто для хозяев, но в итоге завершился победой екатеринбургского клуба.Уже на второй минуте хоккеисты «Трактора» провели успешную атаку, завершившуюся голом. Шайба на счету Семёна Дер-Аргучинцева. Впрочем, через 48 секунд Брукс Мэйсек сравнял счёт, реализовал большинство.Однако до конца первого периода челябинцы забросили ещё две шайбы — после голов Артёма Щучинова и Александра Шарова счёт стал 3-1 в пользу «Трактора».«Автомобилист» смог перевернуть игру во втором периоде – екатеринбургская команда выиграла его со счётом 3-0. Шайбы на счету Брукса Мэйсека, Степана Хрипунова и Алексея Макеева. Таким образом, на второй перерыв команды ушли уже при счёте 4-3 в пользу «Автомобилиста».В третьем периоде заброшенных шайб не было и Уральское дерби закончилось победой Екатеринбурга. Победа позволила «Автомобилисту» подняться на 5-е место, опередив в таблице сегодняшних соперников — теперь у екатеринбургской команды 57 очков, у челябинской осталось 55.В сегодняшнем матче против «Трактора» своим первым результативным баллом в КХЛ отметился 19-летний нападающий «Автомобилиста» Артём Каштанов — он поучаствовал в голе Степана Хрипунова, который позволил сравнять счёт во втором периоде.Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт уже послезавтра, 5 января — екатеринбургскому клубу предстоит долгий перелёт в Сочи для игры с одноимённым клубом.