«Автомобилист» не смог выиграть СКА в Питере

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл питерскому СКА в гостях. Матч в северной столице закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев площадки.Уже в начале игры в екатеринбургские ворота залетело две шайбы. Третья и четвертая шайбы попали в ворота тоже в первом периоде. А второй и третий периоды оказались сухим для обеих команд.Это поражение стало первым в череде четырех побед.Следующий матч «Автомобилист» сыграет дома – в Екатеринбурге – 3 января. Соперником станет челябинский «Трактор».