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«Автомобилист» не смог выиграть СКА в Питере
Фото: Вечерние ведомости
Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл питерскому СКА в гостях. Матч в северной столице закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев площадки.
Уже в начале игры в екатеринбургские ворота залетело две шайбы. Третья и четвертая шайбы попали в ворота тоже в первом периоде. А второй и третий периоды оказались сухим для обеих команд.
Это поражение стало первым в череде четырех побед.
Следующий матч «Автомобилист» сыграет дома – в Екатеринбурге – 3 января. Соперником станет челябинский «Трактор».
Уже в начале игры в екатеринбургские ворота залетело две шайбы. Третья и четвертая шайбы попали в ворота тоже в первом периоде. А второй и третий периоды оказались сухим для обеих команд.
Это поражение стало первым в череде четырех побед.
Следующий матч «Автомобилист» сыграет дома – в Екатеринбурге – 3 января. Соперником станет челябинский «Трактор».
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Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Ладой» в гостях
24 декабря 2023
24 декабря 2023