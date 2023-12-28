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Нижегородская «Чайка» обыграла «Авто» в Екатеринбурге
Фоторепортаж Ильи Ваги с последнего в 2023 году матча молодежки в Екатеринбурге
Фото: Илья Вага
Хоккеистам молодежной хоккейной лиги из команды «Авто» сегодня не повезло – они проиграли всухую нижегородской «Чайке», той самой, которую выиграли вчера.
На воротах у гостей стоял Дмитрий Дагестанский, он не пропустил ни одной шайбы. Итоговый счет составил 0:4 в пользу гостей.
Напряженные моменты матча в объективе фотографа Ильи Ваги в фоторепортаже для «Вечерних ведомостей»
На воротах у гостей стоял Дмитрий Дагестанский, он не пропустил ни одной шайбы. Итоговый счет составил 0:4 в пользу гостей.
Напряженные моменты матча в объективе фотографа Ильи Ваги в фоторепортаже для «Вечерних ведомостей»
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