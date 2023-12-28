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Нижегородская «Чайка» обыграла «Авто» в Екатеринбурге

Фоторепортаж Ильи Ваги с последнего в 2023 году матча молодежки в Екатеринбурге

21.28 Пятница, 29 декабря 2023
Фото: Илья Вага
Хоккеистам молодежной хоккейной лиги из команды «Авто» сегодня не повезло – они проиграли всухую нижегородской «Чайке», той самой, которую выиграли вчера.

На воротах у гостей стоял Дмитрий Дагестанский, он не пропустил ни одной шайбы. Итоговый счет составил 0:4 в пользу гостей.

Напряженные моменты матча в объективе фотографа Ильи Ваги в фоторепортаже для «Вечерних ведомостей»












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Фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости


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21:28 Нижегородская «Чайка» обыграла «Авто» в Екатеринбурге
21:10 «Замороженную» на полгода улицу в Екатеринбурге открыли для проезда транспорта
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18:55 Свердловских дорожников обязали возместить ремонт разбитой в ДТП иномарки
18:44 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Асбесте
17:51 Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте
17:32 Синоптики предупреждают о морозах в предновогодние выходные в Свердловской области
17:14 В Екатеринбурге заработали 18 новых станций для зарядки электромобилей
16:40 В Екатеринбурге утвердили планировку «ВИЗа-Правобережного»
15:39 Майнинговая ферма из Сысерти похитила у «Россетей» электроэнергию на миллион рублей
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14:03 В Нижнем Тагиле будут судить иностранца за кражу и пожог квартиры бывшей любовницы
13:33 Дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте в Свердловской области
13:10 В Екатеринбурге в преддверии новогодних праздников преобразился «Покровский пассаж»
12:35 Для свердловских детей хотят разработать «научные детские площадки»
12:06 В преддверии Нового года в Екатеринбурге вырос спрос на бани и сауны
11:24 Орлов пообещал екатеринбуржцам бесплатные парковки в праздники
11:07 По маршруту «Екатеринбург – Верхотурье» направят дополнительные электрички
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