Молодежный «Авто» победил нижегородскую «Чайку» в Екатеринбурге Победа клуба в фоторепортаже Ильи Ваги

Фотограф Илья Вага © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на домашней арене молодежный хоккейный клуб «Авто» победил «Чайку» из Нижнего Новгорода со счетом 3:1.Авторами шайб екатеринбургского клуба стали Мирон Самохвалов, Никита Бледнов и Максим Тарасов.Единственную шайбу «Чайки» забил Игорь Наумов.Фотограф Илья Вага запечатлел самые эффектные моменты матча, подробнее — в фоторепортаже