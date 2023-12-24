Возрастное ограничение 18+
Молодежный «Авто» победил нижегородскую «Чайку» в Екатеринбурге
Победа клуба в фоторепортаже Ильи Ваги
Фото: Илья Вага
В Екатеринбурге на домашней арене молодежный хоккейный клуб «Авто» победил «Чайку» из Нижнего Новгорода со счетом 3:1.
Авторами шайб екатеринбургского клуба стали Мирон Самохвалов, Никита Бледнов и Максим Тарасов.
Единственную шайбу «Чайки» забил Игорь Наумов.
Фотограф Илья Вага запечатлел самые эффектные моменты матча, подробнее — в фоторепортаже
Авторами шайб екатеринбургского клуба стали Мирон Самохвалов, Никита Бледнов и Максим Тарасов.
Единственную шайбу «Чайки» забил Игорь Наумов.
Фотограф Илья Вага запечатлел самые эффектные моменты матча, подробнее — в фоторепортаже
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Ладой» в гостях
24 декабря 2023
24 декабря 2023
Кроссовер екатеринбургского судьи сгорел в столице Урала
24 декабря 2023
24 декабря 2023
Аллея педагогов младших классов появилась в центре Екатеринбурга
21 декабря 2023
21 декабря 2023