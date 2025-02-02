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Плотину, которую чиновники не могли построить несколько лет, бобры соорудили за два дня
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики! На этой неделе было столько добрых, трогательных, забавных и курьёзных новостей, что я даже не знаю, как всё уместить в одной колонке. Поэтому коллеги просят без разглагольствования и лишних сов (если я правильно их поняла).
Постараюсь покороче, ловите недельную концентрацию доброты!
Помните историю детеныша косули, которого с серьезными травмами ножек нашли на трассе недалеко от Полевского? Благодаря волонтерам он окреп, встал на ноги и, судя по всему, уже активно изучает территорию. «У нас побег! Шутка! А если серьезно, то дела у нашего Степашки идут на лад. И лучший признак этого — проснувшееся любопытство. Он знает, что в зимнике тепло, сытно и безопасно. Но ведь и вокруг так интересно. Парень пересилил свой страх и начал исследовать окрестности», — написали на днях в центре «Особый питомец», где ухаживают за малышом.
Пожалуй, самая душепищательная история произошла на этой неделе в Дагестане. Вся страна обсуждала историю пожилого кота, который почти семь лет приходил на могилу своего умершего хозяина. Коллеги писали, что рыжика обнаружили местные жители, стали его подкармливать, лечить, пытались даже забрать домой, но он снова возвращался на то же место. Эту историю в СМИ бурно обсуждали (и, разумеется, сравнивали с Хатико), потом опровергали, но потом подтверждали снова. Кто-то даже попытался провести целое расследование. Я не знаю, как все было на самом деле и не хочу оценивать эту историю по голливудским меркам. Главным считаю вот что: 13-летнего бездомного рыжика, благодаря такому вниманию, окружили заботой, занялись его лечением и, как пишут, нашли любящего хозяина, который готов ухаживать за ним и обеспечить лучшие условия.
Криминальные новости. «Коты спалили дом», — с таким заголовком на неделе вышел пост в канале МурЧС. В Черкесске произошёл пожар в квартире на втором этаже. По предварительной версии, всё случилось из-за того, что пятеро хвостатых носились по квартире и опрокинули кулер, в результате вода залила удлинитель и произошло возгорание. Спасатели эвакуировали двух хозяек и всех пятерых подозреваемых. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. Кроме репутации хвостатых. Вообще, МурЧС — это мое любимое министерство добра, но на этот раз я котегорически с ними не согласна. Нельзя обвинять подозреваемых без суда и следствия. Считаю, всем пятерым требуется хороший адвокот. Кс-кстати, похожая история произошла на этой неделе на Тайване — там местные журналисты обвинили кошку в затоплении дома. Она, как сообщается, якобы открыла ночью кран. Считаю, в этом действии не было умысла и злых намерений.
Новости науки. На этой неделе на Кубани общественности был представлен… клонированный теленок. Генетические образцы взяли у коровы с рекордными показателями надоев — она давала около 18 тонн молока в год. Специалисты говорят, что это в три раза больше, чем в среднем у других коров. Сейчас в России, как пишут коллеги, всего девять клонированных коров. Теленок на Кубани, которого назвали Звёздочка, стал первым по какой-то новой технологии (я не разобралась в ее премудростях). Вообще, не знаю, как у вас, а у меня после таких новостей всё-таки мурашки по коже и как-то не по себе…
Новости культуры. В Ленинградской области выбрали самого красивого музейного кота (да, всё-таки выбрали, хотя я писала, что это невозможно). Победителем онлайн-голосования стал Василий Вырский, главный мышелов музея «Дом станционного смотрителя» (в деревне Выра Гатчинского района). А второе место с минимальным отрывом занял Емельян Кексгольмский, «сотрудник» музея-крепости «Корела» (в Приозерске).
Судебные новости. В Якутии состоялся важный суд, который запретил усыплять бездомных животных (речь о тех, кто провел в приюте больше 30 дней). Раньше такой закон приняли местные власти, но зоозащитники с ними не согласились и вступили в борьбу. В итоге суд оказался на стороне защитников животных, в том числе после поданной властями апелляции.
Мировые новости. Курьёз из Чехии — там, как пишут местные издания, бобры построили плотины и сэкономили бюджету почти $1,2 млн. Сообщается, что чиновники целых семь лет планировали построить сооружения в ландшафтном парке в рамках проекта по восстановлению территорий, готовили документы и сметы, а вот бобры управились за два дня. Пишут, что плотины они соорудили как раз там, где это было необходимо. Считаю, нам надо срочно выписывать бобров на подрядные работы. Хотя, говорят, у нас в регионе бобры тоже молодцы, они своими плотинами помогают тушить торфяники.
И коротко о том, кого ещё спасали на этой неделе:
В Балашихе из горящей квартиры спасли семейство минипигов. Спасатели эвакуировали хозяев и десять карликовых свиней. Никто не пострадал.
В Приморье спасли тигрёнка, который оказался сиротой. Малышу всего 4-5 месяцев. Его, дремлющего у забора, нашли жители поселка Ольга. Тигренок не боялся людей и проезжающих мимо машин. За ним приехали специалисты и отправили в реабилитационный центр.
В Москве дворник спас двух красноухих черепах. Он обнаружил их в мусорном контейнере (и это просто ужасно). Кс-кстати, коллега подробно писала о том, как хозяева (так называемые) избавляются от красноушек и почему стоит десять раз подумать, прежде чем заводить такого питомца.
А в Новосибирске волонтеры спасли кошечку породы сфинкс, которую предали и выбросили в переноске прямо в снег… Ей оказали помощь в реабилитационном центре и ищут новых хозяев.
В Березовском спасли собаку в медицинском воротнике, которая, как пишут в телеграм-каналах, два месяца скиталась по морозу. Теперь ей тоже ищут нового хозяина.
В селе Новолуговое Новосибирской области сотрудники МурЧС вывели из горящих построек 20 кур и козу, а в красноярском поселке Шушенское на пожаре спасли 2 коров, 6 коз и домашнюю птицу.
В Москве целый расчет спасателей отправился к водоёму, чтобы освободить примерзшую к корке льда утку. Спасатели надели гидрокостюмы и организовали страховку с берега. Уточку доставили на сушу и передали администрации парка.
В подмосковном поселке Софрино кошка спасла хозяина от пожара. Там загорелась квартира на третьем этаже. Киса разбудила человека громким мяуканием. В результате пожар потушили и никто не пострадал.
А под Волгоградом полицейские спасли на трассе филина с переломом крыла. Птицу привезли в приют и назвали Филипок. Фуф, вы просили без лишних сов? Но, как всегда, не получилось. Да и вообще — разве совы бывают лишними?
Берегите себя и своих близких, котики. Ваша Майя, чау-мяу».
Постараюсь покороче, ловите недельную концентрацию доброты!
Помните историю детеныша косули, которого с серьезными травмами ножек нашли на трассе недалеко от Полевского? Благодаря волонтерам он окреп, встал на ноги и, судя по всему, уже активно изучает территорию. «У нас побег! Шутка! А если серьезно, то дела у нашего Степашки идут на лад. И лучший признак этого — проснувшееся любопытство. Он знает, что в зимнике тепло, сытно и безопасно. Но ведь и вокруг так интересно. Парень пересилил свой страх и начал исследовать окрестности», — написали на днях в центре «Особый питомец», где ухаживают за малышом.
Пожалуй, самая душепищательная история произошла на этой неделе в Дагестане. Вся страна обсуждала историю пожилого кота, который почти семь лет приходил на могилу своего умершего хозяина. Коллеги писали, что рыжика обнаружили местные жители, стали его подкармливать, лечить, пытались даже забрать домой, но он снова возвращался на то же место. Эту историю в СМИ бурно обсуждали (и, разумеется, сравнивали с Хатико), потом опровергали, но потом подтверждали снова. Кто-то даже попытался провести целое расследование. Я не знаю, как все было на самом деле и не хочу оценивать эту историю по голливудским меркам. Главным считаю вот что: 13-летнего бездомного рыжика, благодаря такому вниманию, окружили заботой, занялись его лечением и, как пишут, нашли любящего хозяина, который готов ухаживать за ним и обеспечить лучшие условия.
Криминальные новости. «Коты спалили дом», — с таким заголовком на неделе вышел пост в канале МурЧС. В Черкесске произошёл пожар в квартире на втором этаже. По предварительной версии, всё случилось из-за того, что пятеро хвостатых носились по квартире и опрокинули кулер, в результате вода залила удлинитель и произошло возгорание. Спасатели эвакуировали двух хозяек и всех пятерых подозреваемых. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. Кроме репутации хвостатых. Вообще, МурЧС — это мое любимое министерство добра, но на этот раз я котегорически с ними не согласна. Нельзя обвинять подозреваемых без суда и следствия. Считаю, всем пятерым требуется хороший адвокот. Кс-кстати, похожая история произошла на этой неделе на Тайване — там местные журналисты обвинили кошку в затоплении дома. Она, как сообщается, якобы открыла ночью кран. Считаю, в этом действии не было умысла и злых намерений.
Новости науки. На этой неделе на Кубани общественности был представлен… клонированный теленок. Генетические образцы взяли у коровы с рекордными показателями надоев — она давала около 18 тонн молока в год. Специалисты говорят, что это в три раза больше, чем в среднем у других коров. Сейчас в России, как пишут коллеги, всего девять клонированных коров. Теленок на Кубани, которого назвали Звёздочка, стал первым по какой-то новой технологии (я не разобралась в ее премудростях). Вообще, не знаю, как у вас, а у меня после таких новостей всё-таки мурашки по коже и как-то не по себе…
Новости культуры. В Ленинградской области выбрали самого красивого музейного кота (да, всё-таки выбрали, хотя я писала, что это невозможно). Победителем онлайн-голосования стал Василий Вырский, главный мышелов музея «Дом станционного смотрителя» (в деревне Выра Гатчинского района). А второе место с минимальным отрывом занял Емельян Кексгольмский, «сотрудник» музея-крепости «Корела» (в Приозерске).
Судебные новости. В Якутии состоялся важный суд, который запретил усыплять бездомных животных (речь о тех, кто провел в приюте больше 30 дней). Раньше такой закон приняли местные власти, но зоозащитники с ними не согласились и вступили в борьбу. В итоге суд оказался на стороне защитников животных, в том числе после поданной властями апелляции.
Мировые новости. Курьёз из Чехии — там, как пишут местные издания, бобры построили плотины и сэкономили бюджету почти $1,2 млн. Сообщается, что чиновники целых семь лет планировали построить сооружения в ландшафтном парке в рамках проекта по восстановлению территорий, готовили документы и сметы, а вот бобры управились за два дня. Пишут, что плотины они соорудили как раз там, где это было необходимо. Считаю, нам надо срочно выписывать бобров на подрядные работы. Хотя, говорят, у нас в регионе бобры тоже молодцы, они своими плотинами помогают тушить торфяники.
И коротко о том, кого ещё спасали на этой неделе:
В Балашихе из горящей квартиры спасли семейство минипигов. Спасатели эвакуировали хозяев и десять карликовых свиней. Никто не пострадал.
В Приморье спасли тигрёнка, который оказался сиротой. Малышу всего 4-5 месяцев. Его, дремлющего у забора, нашли жители поселка Ольга. Тигренок не боялся людей и проезжающих мимо машин. За ним приехали специалисты и отправили в реабилитационный центр.
В Москве дворник спас двух красноухих черепах. Он обнаружил их в мусорном контейнере (и это просто ужасно). Кс-кстати, коллега подробно писала о том, как хозяева (так называемые) избавляются от красноушек и почему стоит десять раз подумать, прежде чем заводить такого питомца.
А в Новосибирске волонтеры спасли кошечку породы сфинкс, которую предали и выбросили в переноске прямо в снег… Ей оказали помощь в реабилитационном центре и ищут новых хозяев.
В Березовском спасли собаку в медицинском воротнике, которая, как пишут в телеграм-каналах, два месяца скиталась по морозу. Теперь ей тоже ищут нового хозяина.
В селе Новолуговое Новосибирской области сотрудники МурЧС вывели из горящих построек 20 кур и козу, а в красноярском поселке Шушенское на пожаре спасли 2 коров, 6 коз и домашнюю птицу.
В Москве целый расчет спасателей отправился к водоёму, чтобы освободить примерзшую к корке льда утку. Спасатели надели гидрокостюмы и организовали страховку с берега. Уточку доставили на сушу и передали администрации парка.
В подмосковном поселке Софрино кошка спасла хозяина от пожара. Там загорелась квартира на третьем этаже. Киса разбудила человека громким мяуканием. В результате пожар потушили и никто не пострадал.
А под Волгоградом полицейские спасли на трассе филина с переломом крыла. Птицу привезли в приют и назвали Филипок. Фуф, вы просили без лишних сов? Но, как всегда, не получилось. Да и вообще — разве совы бывают лишними?
Берегите себя и своих близких, котики. Ваша Майя, чау-мяу».
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переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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