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Заблудившегося морского зайца на вертолете доставили к большой воде

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

15.58 Воскресенье, 22 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Глубоко возмуРщена. Наиглубочайш-ш-е. Вчера только ленивый не рассказал, как прошло открытие главного котка в Екотеринбурге, но при этом я не увидела в репортажах с места событий ни одного кота! Будем считать, что это котострофическое недоразумение.

Ладно, села в кресло, диктую новости коллеге (кс-кстати, слышали, что журналисты в редакции живут под мою диктовку?). Добрых новостей на этой неделе было очень много, и это уже само по себе вдохновляет.

Как рассказали наши коллеги, в свердловском Котово спасли замерзающую в лесу косулю. Нет, не так… В свердловском Косулино спасли замерзающего в лесу кота! Теперь правильно. Рыжего красавчика нашли в лесу местные жители. Он очень замёрз. Парня отвезли к ветеринарам, и, к сожалению, у него нашли серьезную болезнь. На лечение скинулись жители поселка! Говорят, что товарищ уже идёт на поправку. Я вот думаю, хорошо, что коты не меняют окрас на зиму, рыжика наверняка было легко заметить на белом-белом покрывале декабря. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и добрых хозяев.

Ещё одну лесную кису заметили на этой неделе в Верхней Пышме. Спасать ее, к счастью, не пришлось — от такой самим надо спасаться! Взрослую рысь заметили на прогулке возле жилого комплекса. Скажу вам честно, что на таких грациозных кошечек лучше любоваться сильно издалека. Надеюсь, ей просто очень хотелось послушать комплиментов (такую-то красоту в лесу прятать!). Но всё же не забываем: красота — очень страшная сила.

А ещё на этой неделе в Екотеринбурге спасли молодого лебедя, который, бедняга… кашлял. Я даже не знала, что они, кхм, умеют кашлять. Причем, лебедь не просто лебедь, а лебедь-шипун. Я одного такого мейнкуна знаю — он, когда боится, тоже как вытянет шею, как давай шипеть (он так сантехника однажды чуть до обморока не довел). Так вот, лебедь-шипун не смог улететь на зимовку вместе с остальными птицами, рассказали коллегам в ветклинике «Зооспец». Птицу нашли неравнодушные люди и передали специалистам. Оказалось, что у кашлюна, ой, шипуна — пневмония, а в остальном, говорят, с ним все в порядке. Его сразу стали лечить. Я вот думаю, что птичкам с такими шеями нужно летать и плавать как минимум в шарфиках. С зимой шутки плохи, особенно на Урале.

То ли дело совы! Совы — суровы. И как будто сразу готовы к такой же суровой зиме. Кс-кстати, в Сысерти готовят интересный проект по восстановлению популяции филина. Да, и хищников надо защищать. Проект придумали в Минприроды и центре реабилитации хищных птиц «Холзан». Птенцов, выведенных в этом центре, будут запускать в лес. Но только когда они чуть подрастут (в возрасте 55–70 дней). «Их поместят в специальный вольер из металлической сетки, который будет расположен в месте выпуска в природном парке. Вместе с ними будет жить взрослая самка филина. Она станет отпугивать хищников, обитающих в “Бажовских местах”, а также показывать птенцам безопасность этого места», – рассказали в центре. Первое время и птенцов, и няньку филина будут подкармливать, а потом количество еды будут постепенно уменьшать, чтобы птенцы начали охотиться самостоятельно. Надеюсь, они не начнут сразу же охотиться на воспитательницу, а то знаем мы этих, как их… подростков.

А на Ямале на этой неделе произошла совершенно удивительная история. Там развернули целую спасательную операцию, чтобы помочь добраться до большой воды морскому зайцу (его ещё называют лахтак). Его заметили в районе речного вокзала в Салехарде. «Вероятнее всего, животное с северных границ округа попало в окружную столицу по большой воде и после ледостава не смогло вернуться назад», — рассказали в местном департаменте природных ресурсов. Местные жители пробили для зайца норку, ой, то есть лунку, но оставаться в этих местах ему было никак нельзя. Его решили переместить к открытой воде. И в итоге зайчика весом около 280 кг аккуратно поймали, поместили в надёжный контейнер и на вертолете (с дозаправкой) за четыре часа доставили на берег Байдарацкой губы Карского моря! (Я даже представить себе не могу, где это! Где-то за глобусом!). Как только заяц увидел родные просторы, тут же радостно попрыгал (ну или что там они делают? Не пополз, не побежал… Ладно, зашевелил ластами) в сторону большой воды. В спасении этого путешественника принимала участие целая группа неравнодушных Людей — и волонтеры, и чиновники, и судовладельцы. А вообще, согласитесь, такое бывает только во сне — чтобы морской заяц летел на вертолете где-то над Полярным кругом! Надеюсь, он расскажет своим, что сухопутные двуногие бывают очень даже отличными ребятами.

И коротко о том, кого и как спасали в других регионах.

В Башкирии спасатели вытащили тонущую собаку из ледяной реки. Белый пёс из города Белорецка оказался в полынье реки Белой посреди белого снега! (Да, это совпадение). Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Собакена достали из воды и отогревали в отделении спасателей.

В Нижнем Новгороде сотрудники МурЧС спасли кота на пожаре. Жильцы высотки эвакуировались самостоятельно, а кот остался в квартире. Он жалобно звал на помощь. Спасатели подхватили испуганного малыша на руки и вынесли на свежий воздух.

В Тульской области сотрудники МурЧС спасли пёселя, который целых пять дней просидел в канализационном колодце! Его благополучно вызволили из ямы. Оказалось, пёс потерялся, всё это время хозяйка отчаянно пыталась его найти и повсюду развесила объявления. После чудесного спасения она со слезами на глазах поблагодарила сотрудников МурЧС и назвала их супергероями.

А в Петербурге спаниель помог спасти замерзающего человека! Пёс увидел мужчину, лежащего на льду, начал громко лаять и потянул за собой хозяйку. Она вызвала спасателей и скорую, которые помогли пострадавшему.

Ну, а я в очередной раз напомню вам, что мир спасут доброта и котики (ладно, и собаки). Дарите друг другу внимание и заботу не только по особым поводам и в новогодье. Кс-кстати, про Новый год:

Кто сумасшедшей суматохе
Предпочитает в Новый год
Поспать часов пятнадцать-двадцать —
Тот кот

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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11:26 На трассе «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе ввели реверсивное движение из-за ДТП
10:13 В Красноуфимске скорая помощь с тяжёлобольным пациентом попала в ДТП с четырьмя пострадавшими
09:43 В Каменске-Уральском сотрудница пункта выдачи присвоила товаров на 95 тысяч рублей
09:19 В Екатеринбурге на катке на площади 1905 года поженились три пары
18:16 На одной из главных улиц Екатеринбурга бурят ямы у корней деревьев
15:27 В Нижнем Тагиле пожарные спасли 15 человек
15:09 Илья Авербух не смог прилететь на вечернее шоу на катке в Екатеринбурге из-за погоды
14:02 На пикет против мусорного полигона в Сысерти вышло несколько десятков человек
13:37 На трассе Екатеринбург – Тюмень в Камышловском районе временно ограничено движение из-за ДТП
12:50 Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Казань, вернулся в Кольцово из-за атаки дронов
10:33 В Свердловской области за неделю выявлено почти 10 тысяч нарушений ПДД
10:21 УГИБДД предупреждает о сильном снегопаде в Ачитском районе
21:16 Архивные фото и плёночную фототехнику покажут на выставке в уралмашевской библиотеке
20:57 Прокуратура выявила нарушения в деятельности агрокомплекса в Нижнем Тагиле
20:12 Суд не позволил вьетнамцу увезти из Екатеринбурга прах родного брата
19:52 В Екатеринбурге обнаружен склад с просроченными рыбными консервами
19:41 К Новому году Ельцин Центр запустит ретроспективный показ шедевров японского аниматора
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17:48 Коммунальщики приостановят все ремонтные работы на время праздников в Свердловской области
17:12 Обвиняемого в убийстве матери четырёх детей в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО
16:22 На три года отправится в колонию едва не зарезавший друга житель Берёзовского
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