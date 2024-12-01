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Больше трети россиян планируют новогодние подарки для своих питомцев
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. На этой неделе с коллегами дискутировали об ИИ. Зачем редакции искусственный интеллект, если нам и настоящий-то уже некуда девать!? Особенно с учётом трёх кото-сотрудников. Но коллеги говорят, что надо идти в лапу со временем.
В общем, открыла разные чаты и приложения, чтобы обмурчать с ИИ пару вопросов. Зашла с козырей. «А вот стихотворение про кошку Майю, которая живёт в редакции, написать слабо?».
Ну что ж… Рифма, форма и размер пока хромают на все лапы, да и образы порой блуждают по строкам, как не находящие себе места дворняги. Но, с другой стороны, — иногда генерируются такие удачные примеры, от которых дух захватывает и мур-рашки по коже:
“Кошка Майя, талантливая душа,
В редакции сидит, как всегда,
С блокнотом и ручкой — она, не спеша,
Слушает шепот: кто что сказал, куда.
Мягкие уши к новостям прижаты,
Каждый шорох — важнейший сюжет.
Взгляд её проницательный, мир обватает (я не знаю, что это за слово, неологизм от ИИ какой-то — прим. Майя)
Каждый день открывает, как новый ответ.
Что-то от японских хокку в этом есть, да? Словом, хотела я на подобные искусственные вИИрши поворчать и сказать свое веское мяу в защиту человека, но — после таких слов вся охота критиковать пропала…
Зато — ни один ИИ пока не умеет так старательно собирать добрые, свежие, интересные и человечные новости, как это делаю для вас я! Погладьте меня за это, пожа-алуйста.
В родном Екотеринбурге на этой неделе трогательно проводили на почётную пенсию сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово – чёрного лабрадора ретривера Вильямса (для своих — просто Винтик). Он прослужил в аэропорту больше шести лет! Шикарного красавца проводили аплодисментами и угостили праздничным мясным тортом.
«Винтик – очень доброжелательный, любит людей. Мы ему желаем, чтобы он был здоровый, прожил долго, радовал нового хозяина. Чтобы новый хозяин его вкусно кормил, много с ним гулял, играл и давал купаться. Купаться Вильямс очень любит!» – рассказала кинолог Ирина Калугина.
Кс-кстати, пёсионеру сейчас всего восемь лет, давайте пожелаем ему разных щенячьих восторгов и развлечений на заслуженном отдыхе!
Там же, в Екотеринбурге, на прошлых выходных спасали оленя, который несколько часов провел… на футбольном корте. Оказалось, что парень сбежал из контактного зоопарка, писали коллеги, и скрывался в бегах несколько дней (вообще, я бы тоже сбежала, если бы меня всякие разные контакты трогали!). Для возвращения оленя понадобилась целая спасательная операция. В ней участвовали представители департамента по охране животного мира, мэрии, Екатеринбургского зоопарка, а также заводчики, пишет мой коллега. Всё закончилось благополучно, олень вернулся в свой вольер на Балтыме. Что-то мне подсказывает, что дух авантюризма в нем взыграл. Видимо, это к Новому году.
Кс-кстати, про Новый год. Недавно Почта России провела опрос и выяснила, что 36% россиян делают новогодние подарки для своих домашних питомцев. Правда, что именно дарят — не уточняется. А жаль, я бы почитала. Меня, например, коллеги балуют (но от ваших донатов к Новому году я бы не отказалась!).
Несколько душепищательных историй спасения произошли на этой неделе.
Пожарные Нижнего Тагила спасли из горящей квартиры рыжего котана. Пожар произошел на десятом этаже. К счастью, люди успели покинуть здание. А напуганного котоварища спасатели обнаружили в задымленном помещении и успели вынести его в безопасное место. Рыжика спасли, хоть и не без помощи кислородной маски.
А в Новосибирске спасателем оказался пёс! Он спас своих хозяев и их дом от пожара. Рано утром загорелась баня, огонь мог перекинуться и на частный дом. «Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности», — рассказали в МурЧС. Там добавили, что пёсель радостно встретил спасателей и даже дал себя погладить.
А в Москве на этой неделе спасли любопытную кошку, которая оказалась… в стиральной машине. Хозяйка закрыла дверцу и уже включила машинку, как вдруг увидела внутри свою любимицу. Она тут же выключила стирку и быстро вызвала спасателей, которые незамедлительно открыли дверцу. Кошечка не пострадала (а вот мои нервы — да!). Кс-кстати, я примерно представляю, в каком состоянии выходишь из стиральной машины — мои коллеги в редакции так каждый день после работы выглядят.
И ещё — две удивительные новости мировой демографии.
На этой неделе зарубежные СМИ сообщили, что где-то на Гавайях самая
старая опытная дикая птица в мире (из тех, чей возраст можно подсчитать) отложила яйцо. Речь о 74-летней (!) самке альбатроса. По словам учёных, которые за ней следят, эта птичка за всю свою жизнь стала мамой как минимум 30 птенцов (хотя некоторые утверждают, что 60-ти). Мамочка отложила яйцо впервые за четыре года (кс-кстати: не показывайте эту новость политикам, которые любят рассуждать про «рожалку». А то мало ли…).
А в Великобритании на этой неделе произошёл пингвиний курьёз. Сотрудники парка дикой природы целых восемь лет считали, что у них живёт самка пингвина по имени Мэгги. Ее привезли из Дании для увеличения популяции королевских пингвинов. Но скоро оказалось, что Мэгги увеличивать популяцию, в общем-то, не собирается. И только ДНК тест показал, что Мэгги… самец. Ему пришлось дать другое имя — Магнус, пишут британские таблоиды. И теперь в парке ждут самку пингвина из Германии…
И напоследок должна признаться: стишка-пирожка в этот раз не будет, а будет окончание стихотворения, написанного ИИ про кошку Майю, которая живёт в редакции:
“…Её репортажи — это не просто заметки,
Это истории, полные жизни, светлые.
Кошка Майя, журналистка, в мире суеты
Словно звездочка яркая, всей душой ненасытной”.
Что ни говорите — в этом что-то есть.
Ваша Майя, чау-мяу».
В общем, открыла разные чаты и приложения, чтобы обмурчать с ИИ пару вопросов. Зашла с козырей. «А вот стихотворение про кошку Майю, которая живёт в редакции, написать слабо?».
Ну что ж… Рифма, форма и размер пока хромают на все лапы, да и образы порой блуждают по строкам, как не находящие себе места дворняги. Но, с другой стороны, — иногда генерируются такие удачные примеры, от которых дух захватывает и мур-рашки по коже:
“Кошка Майя, талантливая душа,
В редакции сидит, как всегда,
С блокнотом и ручкой — она, не спеша,
Слушает шепот: кто что сказал, куда.
Мягкие уши к новостям прижаты,
Каждый шорох — важнейший сюжет.
Взгляд её проницательный, мир обватает (я не знаю, что это за слово, неологизм от ИИ какой-то — прим. Майя)
Каждый день открывает, как новый ответ.
Что-то от японских хокку в этом есть, да? Словом, хотела я на подобные искусственные вИИрши поворчать и сказать свое веское мяу в защиту человека, но — после таких слов вся охота критиковать пропала…
Зато — ни один ИИ пока не умеет так старательно собирать добрые, свежие, интересные и человечные новости, как это делаю для вас я! Погладьте меня за это, пожа-алуйста.
В родном Екотеринбурге на этой неделе трогательно проводили на почётную пенсию сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово – чёрного лабрадора ретривера Вильямса (для своих — просто Винтик). Он прослужил в аэропорту больше шести лет! Шикарного красавца проводили аплодисментами и угостили праздничным мясным тортом.
«Винтик – очень доброжелательный, любит людей. Мы ему желаем, чтобы он был здоровый, прожил долго, радовал нового хозяина. Чтобы новый хозяин его вкусно кормил, много с ним гулял, играл и давал купаться. Купаться Вильямс очень любит!» – рассказала кинолог Ирина Калугина.
Кс-кстати, пёсионеру сейчас всего восемь лет, давайте пожелаем ему разных щенячьих восторгов и развлечений на заслуженном отдыхе!
Там же, в Екотеринбурге, на прошлых выходных спасали оленя, который несколько часов провел… на футбольном корте. Оказалось, что парень сбежал из контактного зоопарка, писали коллеги, и скрывался в бегах несколько дней (вообще, я бы тоже сбежала, если бы меня всякие разные контакты трогали!). Для возвращения оленя понадобилась целая спасательная операция. В ней участвовали представители департамента по охране животного мира, мэрии, Екатеринбургского зоопарка, а также заводчики, пишет мой коллега. Всё закончилось благополучно, олень вернулся в свой вольер на Балтыме. Что-то мне подсказывает, что дух авантюризма в нем взыграл. Видимо, это к Новому году.
Кс-кстати, про Новый год. Недавно Почта России провела опрос и выяснила, что 36% россиян делают новогодние подарки для своих домашних питомцев. Правда, что именно дарят — не уточняется. А жаль, я бы почитала. Меня, например, коллеги балуют (но от ваших донатов к Новому году я бы не отказалась!).
Несколько душепищательных историй спасения произошли на этой неделе.
Пожарные Нижнего Тагила спасли из горящей квартиры рыжего котана. Пожар произошел на десятом этаже. К счастью, люди успели покинуть здание. А напуганного котоварища спасатели обнаружили в задымленном помещении и успели вынести его в безопасное место. Рыжика спасли, хоть и не без помощи кислородной маски.
А в Новосибирске спасателем оказался пёс! Он спас своих хозяев и их дом от пожара. Рано утром загорелась баня, огонь мог перекинуться и на частный дом. «Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности», — рассказали в МурЧС. Там добавили, что пёсель радостно встретил спасателей и даже дал себя погладить.
А в Москве на этой неделе спасли любопытную кошку, которая оказалась… в стиральной машине. Хозяйка закрыла дверцу и уже включила машинку, как вдруг увидела внутри свою любимицу. Она тут же выключила стирку и быстро вызвала спасателей, которые незамедлительно открыли дверцу. Кошечка не пострадала (а вот мои нервы — да!). Кс-кстати, я примерно представляю, в каком состоянии выходишь из стиральной машины — мои коллеги в редакции так каждый день после работы выглядят.
И ещё — две удивительные новости мировой демографии.
На этой неделе зарубежные СМИ сообщили, что где-то на Гавайях самая
А в Великобритании на этой неделе произошёл пингвиний курьёз. Сотрудники парка дикой природы целых восемь лет считали, что у них живёт самка пингвина по имени Мэгги. Ее привезли из Дании для увеличения популяции королевских пингвинов. Но скоро оказалось, что Мэгги увеличивать популяцию, в общем-то, не собирается. И только ДНК тест показал, что Мэгги… самец. Ему пришлось дать другое имя — Магнус, пишут британские таблоиды. И теперь в парке ждут самку пингвина из Германии…
И напоследок должна признаться: стишка-пирожка в этот раз не будет, а будет окончание стихотворения, написанного ИИ про кошку Майю, которая живёт в редакции:
“…Её репортажи — это не просто заметки,
Это истории, полные жизни, светлые.
Кошка Майя, журналистка, в мире суеты
Словно звездочка яркая, всей душой ненасытной”.
Что ни говорите — в этом что-то есть.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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