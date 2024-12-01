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Больше трети россиян планируют новогодние подарки для своих питомцев

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

16.46 Воскресенье, 8 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. На этой неделе с коллегами дискутировали об ИИ. Зачем редакции искусственный интеллект, если нам и настоящий-то уже некуда девать!? Особенно с учётом трёх кото-сотрудников. Но коллеги говорят, что надо идти в лапу со временем.

В общем, открыла разные чаты и приложения, чтобы обмурчать с ИИ пару вопросов. Зашла с козырей. «А вот стихотворение про кошку Майю, которая живёт в редакции, написать слабо?».

Ну что ж… Рифма, форма и размер пока хромают на все лапы, да и образы порой блуждают по строкам, как не находящие себе места дворняги. Но, с другой стороны, — иногда генерируются такие удачные примеры, от которых дух захватывает и мур-рашки по коже:

“Кошка Майя, талантливая душа,
В редакции сидит, как всегда,
С блокнотом и ручкой — она, не спеша,
Слушает шепот: кто что сказал, куда.

Мягкие уши к новостям прижаты,
Каждый шорох — важнейший сюжет.
Взгляд её проницательный, мир обватает (я не знаю, что это за слово, неологизм от ИИ какой-то — прим. Майя)
Каждый день открывает, как новый ответ.

Что-то от японских хокку в этом есть, да? Словом, хотела я на подобные искусственные вИИрши поворчать и сказать свое веское мяу в защиту человека, но — после таких слов вся охота критиковать пропала…

Зато — ни один ИИ пока не умеет так старательно собирать добрые, свежие, интересные и человечные новости, как это делаю для вас я! Погладьте меня за это, пожа-алуйста.

В родном Екотеринбурге на этой неделе трогательно проводили на почётную пенсию сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово – чёрного лабрадора ретривера Вильямса (для своих — просто Винтик). Он прослужил в аэропорту больше шести лет! Шикарного красавца проводили аплодисментами и угостили праздничным мясным тортом.

«Винтик – очень доброжелательный, любит людей. Мы ему желаем, чтобы он был здоровый, прожил долго, радовал нового хозяина. Чтобы новый хозяин его вкусно кормил, много с ним гулял, играл и давал купаться. Купаться Вильямс очень любит!» – рассказала кинолог Ирина Калугина.

Кс-кстати, пёсионеру сейчас всего восемь лет, давайте пожелаем ему разных щенячьих восторгов и развлечений на заслуженном отдыхе!

Там же, в Екотеринбурге, на прошлых выходных спасали оленя, который несколько часов провел… на футбольном корте. Оказалось, что парень сбежал из контактного зоопарка, писали коллеги, и скрывался в бегах несколько дней (вообще, я бы тоже сбежала, если бы меня всякие разные контакты трогали!). Для возвращения оленя понадобилась целая спасательная операция. В ней участвовали представители департамента по охране животного мира, мэрии, Екатеринбургского зоопарка, а также заводчики, пишет мой коллега. Всё закончилось благополучно, олень вернулся в свой вольер на Балтыме. Что-то мне подсказывает, что дух авантюризма в нем взыграл. Видимо, это к Новому году.

Кс-кстати, про Новый год. Недавно Почта России провела опрос и выяснила, что 36% россиян делают новогодние подарки для своих домашних питомцев. Правда, что именно дарят — не уточняется. А жаль, я бы почитала. Меня, например, коллеги балуют (но от ваших донатов к Новому году я бы не отказалась!).

Несколько душепищательных историй спасения произошли на этой неделе.

Пожарные Нижнего Тагила спасли из горящей квартиры рыжего котана. Пожар произошел на десятом этаже. К счастью, люди успели покинуть здание. А напуганного котоварища спасатели обнаружили в задымленном помещении и успели вынести его в безопасное место. Рыжика спасли, хоть и не без помощи кислородной маски.

А в Новосибирске спасателем оказался пёс! Он спас своих хозяев и их дом от пожара. Рано утром загорелась баня, огонь мог перекинуться и на частный дом. «Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности», — рассказали в МурЧС. Там добавили, что пёсель радостно встретил спасателей и даже дал себя погладить.

А в Москве на этой неделе спасли любопытную кошку, которая оказалась… в стиральной машине. Хозяйка закрыла дверцу и уже включила машинку, как вдруг увидела внутри свою любимицу. Она тут же выключила стирку и быстро вызвала спасателей, которые незамедлительно открыли дверцу. Кошечка не пострадала (а вот мои нервы — да!). Кс-кстати, я примерно представляю, в каком состоянии выходишь из стиральной машины — мои коллеги в редакции так каждый день после работы выглядят.

И ещё — две удивительные новости мировой демографии.

На этой неделе зарубежные СМИ сообщили, что где-то на Гавайях самая старая опытная дикая птица в мире (из тех, чей возраст можно подсчитать) отложила яйцо. Речь о 74-летней (!) самке альбатроса. По словам учёных, которые за ней следят, эта птичка за всю свою жизнь стала мамой как минимум 30 птенцов (хотя некоторые утверждают, что 60-ти). Мамочка отложила яйцо впервые за четыре года (кс-кстати: не показывайте эту новость политикам, которые любят рассуждать про «рожалку». А то мало ли…).

А в Великобритании на этой неделе произошёл пингвиний курьёз. Сотрудники парка дикой природы целых восемь лет считали, что у них живёт самка пингвина по имени Мэгги. Ее привезли из Дании для увеличения популяции королевских пингвинов. Но скоро оказалось, что Мэгги увеличивать популяцию, в общем-то, не собирается. И только ДНК тест показал, что Мэгги… самец. Ему пришлось дать другое имя — Магнус, пишут британские таблоиды. И теперь в парке ждут самку пингвина из Германии…

И напоследок должна признаться: стишка-пирожка в этот раз не будет, а будет окончание стихотворения, написанного ИИ про кошку Майю, которая живёт в редакции:

“…Её репортажи — это не просто заметки,
Это истории, полные жизни, светлые.
Кошка Майя, журналистка, в мире суеты
Словно звездочка яркая, всей душой ненасытной”.

Что ни говорите — в этом что-то есть.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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16:59 Спортсмены из Свердловской области отравились на соревнованиях в ЯНАО
16:54 Екатеринбургский исследователь репрессий провёл пикет в память о советском диссиденте
16:43 На телеканале «Россия 1» вышло интервью с осуждённой екатеринбурженкой, приговорённой к 12 годам за госизмену
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13:35 В Екатеринбурге напали на два пункта выдачи на Эльмаше
12:07 Екатеринбуржцы замёрзли в очереди на концерт группы «Перемотка» из-за рейда полиции
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18:41 В Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за хостела на улице Степана Разина
17:59 Мэра Дегтярска поместили в СИЗО на два месяца
17:41 В Сухом Логу мужчина пострадал при взрыве петарды
15:13 В Екатеринбурге для будущих мам проводят танцевально-двигательную терапию
13:40 В Свердловской области на пожарах погибли два человека за сутки
13:27 В Первоуральске женщина попала в больницу, где выплюнула девять свёртков с наркотиками
12:16 В Екатеринбурге на открытие памятника Александру I присутствовали Мария Захарова и Борис Корчевников
12:00 Инспекция труда расследует смертельную аварию с участием работника Березовской районной больницы
11:30 В Свердловской области автогрейдер врезался в забор из-за того, что водителю стало плохо
11:13 В Екатеринбурге обсудят, как кино рассказывает о жизни ВИЧ-положительных людей
21:51 Мужчина попал под трамвай на Вторчермете
20:48 В Екатеринбурге раздали награды фестиваля «КиноПроба»
19:52 В Екатеринбурге начались первые полицейские проверки продавцов пиротехники
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18:14 В лектории УрГАХУ расскажут о свердловских шедеврах деревянного зодчества
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