старая

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:



переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;

— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);

— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).



Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Миру мур, котики. На этой неделе с коллегами дискутировали об ИИ. Зачем редакции искусственный интеллект, если нам и настоящий-то уже некуда девать!? Особенно с учётом трёх кото-сотрудников. Но коллеги говорят, что надо идти в лапу со временем.В общем, открыла разные чаты и приложения, чтобы обмурчать с ИИ пару вопросов. Зашла с козырей. «А вот стихотворение про кошку Майю, которая живёт в редакции, написать слабо?».Ну что ж… Рифма, форма и размер пока хромают на все лапы, да и образы порой блуждают по строкам, как не находящие себе места дворняги. Но, с другой стороны, — иногда генерируются такие удачные примеры, от которых дух захватывает и мур-рашки по коже:(я не знаю, что это за слово, неологизм от ИИ какой-то —Что-то от японских хокку в этом есть, да? Словом, хотела я на подобные искусственные вИИрши поворчать и сказать свое веское мяу в защиту человека, но — после таких слов вся охота критиковать пропала…Зато — ни один ИИ пока не умеет так старательно собирать добрые, свежие, интересные и человечные новости, как это делаю для вас я! Погладьте меня за это, пожа-алуйста.В родномна этой неделе трогательно проводили на почётную пенсию сотрудника кинологической службы аэропорта Кольцово – чёрного лабрадора ретривера Вильямса (для своих — просто Винтик). Он прослужил в аэропорту больше шести лет! Шикарного красавца проводили аплодисментами и угостили праздничным мясным тортом.«Винтик – очень доброжелательный, любит людей. Мы ему желаем, чтобы он был здоровый, прожил долго, радовал нового хозяина. Чтобы новый хозяин его вкусно кормил, много с ним гулял, играл и давал купаться. Купаться Вильямс очень любит!» – рассказала кинолог Ирина Калугина.Кс-кстати, пёсионеру сейчас всего восемь лет, давайте пожелаем ему разных щенячьих восторгов и развлечений на заслуженном отдыхе!Там же, в, на прошлых выходных спасали оленя, который несколько часов провел… на футбольном корте. Оказалось, что парень сбежал из контактного зоопарка, писали коллеги, и скрывался в бегах несколько дней (вообще, я бы тоже сбежала, если бы меня всякие разные контакты трогали!). Для возвращения оленя понадобилась целая спасательная операция. В ней участвовали представители департамента по охране животного мира, мэрии, Екатеринбургского зоопарка, а также заводчики, пишет мой коллега. Всё закончилось благополучно, олень вернулся в свой вольер на Балтыме. Что-то мне подсказывает, что дух авантюризма в нем взыграл. Видимо, это к Новому году.Кс-кстати, проНедавно Почта России провела опрос и выяснила, что 36% россиян делают новогодние подарки для своих домашних питомцев. Правда, что именно дарят — не уточняется. А жаль, я бы почитала. Меня, например, коллеги балуют (но от ваших донатов к Новому году я бы не отказалась!).Несколько душепищательных историй спасения произошли на этой неделе.Пожарныеспасли из горящей квартиры рыжего котана. Пожар произошел на десятом этаже. К счастью, люди успели покинуть здание. А напуганного котоварища спасатели обнаружили в задымленном помещении и успели вынести его в безопасное место. Рыжика спасли, хоть и не без помощи кислородной маски.А вспасателем оказался пёс! Он спас своих хозяев и их дом от пожара. Рано утром загорелась баня, огонь мог перекинуться и на частный дом. «Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности», — рассказали в МурЧС. Там добавили, что пёсель радостно встретил спасателей и даже дал себя погладить.А вна этой неделе спасли любопытную кошку, которая оказалась… в стиральной машине. Хозяйка закрыла дверцу и уже включила машинку, как вдруг увидела внутри свою любимицу. Она тут же выключила стирку и быстро вызвала спасателей, которые незамедлительно открыли дверцу. Кошечка не пострадала (а вот мои нервы — да!). Кс-кстати, я примерно представляю, в каком состоянии выходишь из стиральной машины — мои коллеги в редакции так каждый день после работы выглядят.И ещё — две удивительные новости мировой демографии.На этой неделе зарубежные СМИ сообщили, что где-то насамаяопытная дикая птица в мире (из тех, чей возраст можно подсчитать) отложила яйцо. Речь о 74-летней (!) самке альбатроса. По словам учёных, которые за ней следят, эта птичка за всю свою жизнь стала мамой как минимум 30 птенцов (хотя некоторые утверждают, что 60-ти). Мамочка отложила яйцо впервые за четыре года (кс-кстати: не показывайте эту новость политикам, которые любят рассуждать про «рожалку». А то мало ли…).А вна этой неделе произошёл пингвиний курьёз. Сотрудники парка дикой природы целых восемь лет считали, что у них живёт самка пингвина по имени Мэгги. Ее привезли из Дании для увеличения популяции королевских пингвинов. Но скоро оказалось, что Мэгги увеличивать популяцию, в общем-то, не собирается. И только ДНК тест показал, что Мэгги… самец. Ему пришлось дать другое имя — Магнус, пишут британские таблоиды. И теперь в парке ждут самку пингвина из Германии…И напоследок должна признаться: стишка-пирожка в этот раз не будет, а будет окончание стихотворения, написанного ИИ про кошку Майю, которая живёт в редакции:Что ни говорите — в этом что-то есть.Ваша Майя, чау-мяу».