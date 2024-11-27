Кот-админ из Центробанка устроил обнимашки, чтобы успокоить встревоженных россиян

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Сразу — сверхсекретная информация! Как разузнал наш специальный которреспондент, под маской милого котика в вашем доме может скрываться коварный агент иностранных спецслужб! У нас есть неопровержимые доказательства.Вы знаете, что фамилия у главы британской разведки — Мур? Я только что узнала! Думаю, комментарии излишни.Как вы думаете, откуда у британской спецслужбы MI6 такое странное название, м? Наши дешифровщики выяснили, что это сокращённое наименование, а полное — «MI-MI-MI» (в переводе на русский — «МИ-МИ-МИ», это удар в самое сердце!). Цифра «6», очевидно, — это перевёрнутая «9», что тоже ассоциируется с кошачьими в некоторых культурах.Ваш кот обладает всеми навыками непревзойденного шпиёна: передвигаться без единого звука, манипулировать вами с помощью одного взгляда, идеально маскироваться и моментально усыплять!Будьте бдительны.Ладно, это я фантазирую, как бы выглядели новости в эпоху тотальной шпиономании. А у нас с вами — всё совсем не так! У нас с вами что? Добрые новости!В родномна этой неделе состоялся замурчательный «Пушистый матч». Как писали мои коллеги, встречу провели ХК «Автомобилист» и ХК «Авангард», а их болельщики принесли целых 670 кг корма, который передадут приютам для животных. Я считаю, это отличная идея. Но. Мы тут с коллегами подискутировали: а насколько корректно называть пушистыми всех и даже того, кто нисколечко не пушистый? Есть вполне себе лысые, то есть голые, то есть бесшерстные. Например, сфинксы. А у собак — американский голый терьер или, например, китайская хохлатая. В то же время, а как ещё называть такой матч — «хвостатым» или, что ещё хуже, «четвероногим»? Большой вопрос. Кс-кстати, предлагаю футболистам провести подобное мероприятие и назвать свой турнир, скажем, «Пушистый мяч»! Хотя нет, звучит как-то травмоопасно… Впрочем, и известный «Кожаный мяч» — тоже такое себе…Сразу две душепищательные истории — про ёжиков (одну обещала вам в прошлый раз). Воспасли белогрудого ежа, который… уснул по дороге к месту спячки. Неподвижный клубок прямо посреди лесной дорожки обнаружил сотрудник госучреждения, которое занимается охраной природы. «В поисках безопасного места и тепла, чтобы впасть в спячку, некоторые [животные] настолько утомляются, что в конечном итоге засыпают в разных странных местах», — рассказали в учреждении (одна моя коллега тоже так может). Спящего ёжика отнесли в безопасное местечко в лесу, сделали ему перину и одеяло из папоротника, еловых веток и сухих листьев. «Если вы увидите неподвижного ежа, убедитесь, что он находится в безопасном и теплом месте», — добавили в учреждении.А вюннаты спасли африканского ёжика, которого так называемые «хозяева» выбросили вместе с коробкой. Он был истощен и весил всего 245 г, а при осмотре у него обнаружили врожденное нарушение координации. Вероятно, его не захотели лечить… Это ужасно и нет таким людям никакого оправдания. Хорошо, что спасеныш попал в добрые заботливые руки. В центре юннатов рассказали, что малыша выходили, он уже самостоятельно ест разную полезную еду с витаминами. А назвали его… Йорик. «Белый африканский ежик, наш Йорик, уже не бедный! И надеюсь, проживёт долгую ежиную жизнь. В тепле, заботе и сытости», — рассказали в детском эколого-биологическом центре.А вдлясвободных и независимых котов построили настоящий коттедж. Деревянный двухэтажный шестикомнатный котодом, с утепленными стенами и крышей, расположили в одном из дворов, который очень любят местные котики. Самое любопытное в этой истории то, что коттедж построили сотрудники местного избиркома, а инициатором стала председатель комиссии. Интересно, может это избирательный участок для кошачьего голосования?А теперь серьезная. Мы заметили одну тенденцию: на фоне экономической неопределенности, размытого горизонта планирования и геополитического дисбаланса (фух, коллега помогла сформулировать) за психотерапевтической помощью к котикам всё чаще стали обращаться не только простые граждане, но и чиновники, политики, представители ведомств и учреждений.Не поверите, откуда я узнала про(который был вчера, 30 ноября) — из официального телеграм-канала Минфина (!) России. В ведомстве опубликовали милашечное видео с питомцами и назвали этот праздник «днем благодарности за самую верную и безусловную любовь». Минфин поздравил подписчиков (один комментатор ответил: «Спасибо, хозяин») и предложил делиться фотографиями питомцев. Похожие посты мы с коллегами увидели и у разных партий. В них политики тоже призвали всех делиться добрыми историями о домашних любимцах, а в комментариях — щедро раздавали сердечки. Но самый шик показал на этой неделе канал Банка России. Когда телеграм накрыла волна паники из-за стремительно падающего рубля, пожалуй, первый удар взял на себя админ этого канала. Подписчики забрасывали чат вопросами («кто виноват», «что делать», «доколе» и т.п.). Админ мужественно и, по возможности, сдержанно отвечал, с юмором или серьезно, коротко или со всеми финансовыми пояснениями. Но каждый его ответ тут же заваливался десятками новых вопросов… И в какой-то момент этот виртуальный администратор с именем «Банк России» стал главным психотерапевтом чата. Его ответы подписчикам разошлись на мемы: «Большая обнимашка — для всех», «Все будет хорошо»… Люди просили: «А можно и меня успокоить?» Он поддерживал, советовал, опять обнимал — словом, у всех на глазах набор символов из официозного аккаунта очеловечился и стал реальным. А потом он и вовсе обезоружил всех одним признанием: «В этом чате админ — кот». И с валютных котоклизмов все переключились на обсуждение цифровой породы кото-админа, хотели как-нибудь виртуально его погладить, похвалить, пожалеть и подбодрить… Кс-кстати, SMM-щика, говорят, потом реально похвалило реальное руководство ЦБ РФ.Я это всё к чему. Потребность в поддержке, доброте и взаимопонимании во всем этом мировом безумии — колоссальная. Поэтому я всегда говорю, что коты спасут мир. Спасут мировую систему, нервную, кредитно-финансовую, систему международных отношений, а заодно, может быть, и Солнечную… Если, конечно, сам человек захочет спасти всё человеческое в себе. Потому что иначе даже котики бессильны.И напоследок — традиционный пирожок:Ваша Майя, чау-мяу».