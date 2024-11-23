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Пингвина, который приплыл из Антарктиды в Австралию, отправили обратно
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. И миру — мир. Собрала для вас чуточку добра в бесконечном потоке тревожных новостей.
Это непросто, с одной стороны. А с другой — в темные времена, как говорят, хорошо видно светлых людей. Тем более мы, кошки, отлично разбираемся и в темноте, и в светлых людях.
Уже повсюду украшены витрины к Новому году, всё блестит, заманивает прохожих: кис-кис-кис, открывайте свои кошелёчки! На этой неделе коллеги писали, что дети чаще всего просят в подарок на Новый год домашних животных. Далее в списке — конструкторы и компьютерные игры. Ну, то, что животные на первом месте — неплохо. Но вообще, мы с коллегами считаем, что дарить животных как-то неправильно. Во-первых, это не куклы, а свободные живые существа. Во-вторых, порой подарок — это что-то такое, что засовывают подальше в шкаф, забывают на полке или вообще передаривают, когда наиграются… Я уже молчу про то, что некоторые из нас вообще не подарок, а комок приключений, забот, трат и прочих удовольствий (а уже потом мимими, чмоки-чмоки и пушистые фоточки). Но говорят, есть хороший способ проверить, готовы ли вы или ваш мяулыш к домашнему питомцу: сходите в приют для бездомных животных, погуляйте с ними, принесите вкусняшек, поговорите с волонтёрами... Некоторые после таких встреч понимают, что не смогут потянуть такую ответственность, а некоторые — приобретают настоящих друзей.
Кс-кстати, про приюты. На этой неделе коллеги разбирались в конфликтной ситуации (фр-р-р, не люблю конфликты) — в Сысерти решается судьба приюта для бездомных животных, где живут 160 собак и 20 кошек. Не буду пересказывать детали (подробности тут), да и точку в истории пока ставить рано, но — после внимания СМИ прокурор пересмотрел свою очень строгую позицию на менее строгую. Он теперь не просит через суд закрыть приют, а просит немного навести там порядок. Волонтёры говорят, что с радостью это сделают. Вообще, я думаю, заседания судов по таким делам нужно проводить непосредственно на месте. Знаю пёселей, которые одним своим видом растопят сердце самого сурового гособвинителя и никто даже не подумает посчитать это давлением на суд!
На этой неделе сразу несколько животных-путешественников слегка сбились с курса (хотя некоторые — вообще не слегка). Так, в лесу под Сухим Логом был обнаружен полугодовалый птенец розового фламинго. Замерзающего малыша неравнодушные люди передали зоозащитникам. Назвали его Кеша. «Кеша кушает сам. При приеме лекарств уже начинает сердиться и пытается делать "кусь"», — рассказали в центре спасения животных «Особый питомец». Сейчас Кешу лечат и ухаживают за ним. К нему даже приезжал инспектор департамента по охране животного мира, потому что Кеша — важная птица, он занесён в Красную книгу, и на него оформили разные важные документы. Кс-кстати, этим летом я рассказывала про знаменитого «фламинго в штанах», когда его передали в зоопарк Екотеринбурга. Напомню, отбившегося от стаи и замерзающего птенца нашли прошлой осенью в ХМАО. Неравнодушные жители приютили его и одели в штаны, чтобы согреть птичьи длинные ноги.
А жители Петербурга на этой неделе заметили в местном парке утку-мандаринку. Точнее шикарного нарядного селезня. Биологи говорят, что это редкая для России утка. Судя по всему, птицу отлично приняли другие водоплавающие обитатели пруда, хотя и смотрится красочный селезень среди остальных как слегка «прифотошопленный». Кс-кстати, а может мандаринка прилетела специально к Новому году? (Коллеги тут поправляют, что «про дичь лучше так не шутить»).
Ещё один пернатый
потерял навигатор заблудился в Москве. На этот раз хищник! Ястреб-перепелятник. И залетел он не куда-нибудь, а сразу в метро! Его заметили в вестибюле станции «Смоленская» и сразу вызвали спасателей. Птицу поймали с помощью сачка, затем ее осмотрели специалисты и отпустили на волю. Хотя… Что такое воля для лесного хищника, который по какой-то причине оказался в центре густонаселенного мегаполиса, в паре километров от Кремля?.. Некоторые орнитологи говорят, что из-за вырубки деревьев и застройки даже такие птицы были вынуждены приспособиться к городским условиям, и теперь их все чаще видят в непривычных местах…
И ещё одно невероятное путешествие, которое потрясло мир, совершил императорский пингвин — он в одиночку приплыл из Антарктиды в Австралию. Его, истощенного, обнаружил серфер в начале ноября. Пингвин провел 20 дней в реабилитационном центре, где за ним ухаживали, подкормили и подлечили. Спасители назвали его Гас. Они считают эту историю исключительной, хотя и признают, что пингвины могут проплыть немалые расстояния в поиске пищи. И вот вчера, в пятницу, совершенно здорового упитанного красавца отпустили на волю. «Гас не оглянулся и просто исчез, когда его выпустили в океан. Он просто знает, где ему следует быть», — цитируют зоозащитников австралийские коллеги (но на всякий случай журналисты опубликовали номера телефонов, если вдруг кто-то увидит этого товарища снова).
Ох, как много ещё добрых новостей хотела вам рассказать — и про дебош 130-ти сбежавших хомяков, и про спасённого ёжика, который заснул на ходу, и про моих любимых товарищей из МурЧС… Но об этом — в следующий раз. Потому что у меня лапки.
Но напоследок — пирожок!
Котан по имени Евгений
Подарком стал на Новый год
Теперь у Санты есть олени
И кот
Ваша Майя, чау-мяу»
Это непросто, с одной стороны. А с другой — в темные времена, как говорят, хорошо видно светлых людей. Тем более мы, кошки, отлично разбираемся и в темноте, и в светлых людях.
Уже повсюду украшены витрины к Новому году, всё блестит, заманивает прохожих: кис-кис-кис, открывайте свои кошелёчки! На этой неделе коллеги писали, что дети чаще всего просят в подарок на Новый год домашних животных. Далее в списке — конструкторы и компьютерные игры. Ну, то, что животные на первом месте — неплохо. Но вообще, мы с коллегами считаем, что дарить животных как-то неправильно. Во-первых, это не куклы, а свободные живые существа. Во-вторых, порой подарок — это что-то такое, что засовывают подальше в шкаф, забывают на полке или вообще передаривают, когда наиграются… Я уже молчу про то, что некоторые из нас вообще не подарок, а комок приключений, забот, трат и прочих удовольствий (а уже потом мимими, чмоки-чмоки и пушистые фоточки). Но говорят, есть хороший способ проверить, готовы ли вы или ваш мяулыш к домашнему питомцу: сходите в приют для бездомных животных, погуляйте с ними, принесите вкусняшек, поговорите с волонтёрами... Некоторые после таких встреч понимают, что не смогут потянуть такую ответственность, а некоторые — приобретают настоящих друзей.
Кс-кстати, про приюты. На этой неделе коллеги разбирались в конфликтной ситуации (фр-р-р, не люблю конфликты) — в Сысерти решается судьба приюта для бездомных животных, где живут 160 собак и 20 кошек. Не буду пересказывать детали (подробности тут), да и точку в истории пока ставить рано, но — после внимания СМИ прокурор пересмотрел свою очень строгую позицию на менее строгую. Он теперь не просит через суд закрыть приют, а просит немного навести там порядок. Волонтёры говорят, что с радостью это сделают. Вообще, я думаю, заседания судов по таким делам нужно проводить непосредственно на месте. Знаю пёселей, которые одним своим видом растопят сердце самого сурового гособвинителя и никто даже не подумает посчитать это давлением на суд!
На этой неделе сразу несколько животных-путешественников слегка сбились с курса (хотя некоторые — вообще не слегка). Так, в лесу под Сухим Логом был обнаружен полугодовалый птенец розового фламинго. Замерзающего малыша неравнодушные люди передали зоозащитникам. Назвали его Кеша. «Кеша кушает сам. При приеме лекарств уже начинает сердиться и пытается делать "кусь"», — рассказали в центре спасения животных «Особый питомец». Сейчас Кешу лечат и ухаживают за ним. К нему даже приезжал инспектор департамента по охране животного мира, потому что Кеша — важная птица, он занесён в Красную книгу, и на него оформили разные важные документы. Кс-кстати, этим летом я рассказывала про знаменитого «фламинго в штанах», когда его передали в зоопарк Екотеринбурга. Напомню, отбившегося от стаи и замерзающего птенца нашли прошлой осенью в ХМАО. Неравнодушные жители приютили его и одели в штаны, чтобы согреть птичьи длинные ноги.
А жители Петербурга на этой неделе заметили в местном парке утку-мандаринку. Точнее шикарного нарядного селезня. Биологи говорят, что это редкая для России утка. Судя по всему, птицу отлично приняли другие водоплавающие обитатели пруда, хотя и смотрится красочный селезень среди остальных как слегка «прифотошопленный». Кс-кстати, а может мандаринка прилетела специально к Новому году? (Коллеги тут поправляют, что «про дичь лучше так не шутить»).
Ещё один пернатый
И ещё одно невероятное путешествие, которое потрясло мир, совершил императорский пингвин — он в одиночку приплыл из Антарктиды в Австралию. Его, истощенного, обнаружил серфер в начале ноября. Пингвин провел 20 дней в реабилитационном центре, где за ним ухаживали, подкормили и подлечили. Спасители назвали его Гас. Они считают эту историю исключительной, хотя и признают, что пингвины могут проплыть немалые расстояния в поиске пищи. И вот вчера, в пятницу, совершенно здорового упитанного красавца отпустили на волю. «Гас не оглянулся и просто исчез, когда его выпустили в океан. Он просто знает, где ему следует быть», — цитируют зоозащитников австралийские коллеги (но на всякий случай журналисты опубликовали номера телефонов, если вдруг кто-то увидит этого товарища снова).
Ох, как много ещё добрых новостей хотела вам рассказать — и про дебош 130-ти сбежавших хомяков, и про спасённого ёжика, который заснул на ходу, и про моих любимых товарищей из МурЧС… Но об этом — в следующий раз. Потому что у меня лапки.
Но напоследок — пирожок!
Котан по имени Евгений
Подарком стал на Новый год
Теперь у Санты есть олени
И кот
Ваша Майя, чау-мяу»
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
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— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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