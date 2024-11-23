Пингвина, который приплыл из Антарктиды в Австралию, отправили обратно …И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

потерял навигатор

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:



переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;

— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);

— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию