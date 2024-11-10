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Собаки выгуляли политиков и предпринимателей в деревне под Екатеринбургом

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

18.22 Воскресенье, 17 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. По календарю Майя (по моему, стало быть) — опять воскресенье. Настало время добрых новостей от «кошки, которая претендует на статус самой информированной кошки страны» (так меня коллеги в редакции называют, фактчек на их совести).

Мне тут один читатель высказал претензию: он утверждает, что я дискредитирую, ой, дискриминирую собак! Якобы ущемляю их что-то там, потому что пишу про них меньше, чем про кошек. Вот, цитирую: «Уважаемайя Майя, в ваших публикациях преобладают котофакты, котоклизмы и котоновости, между тем про собакенов вы пишете намного реже и исключительно в контексте спасений из разных ям, луж, оврагов и колодцев, куда собакены, по вашему, склонны постоянно проваливаться. Это наводит на мысли о том, что собакены, в вашем представлении, — существа невнимательные, недалёкие и с шилом в одном месте. Категорически не согласен с такой позицией и требую ее пересмотреть а то укушу. Ваш подписчик Друж.ОК».

Ок, дружок. Ладно. Принято. Специально для фиглей-биглей, крекер-спаниелей, сардельтерьеров и прочих взбаламутов — новости реальной собачьей жизни без прикрас. (Как на федеральном канале!).

В приют к суровым уральским собакенам, который находится недалеко от Екотеринбурга, в деревне Гусева, накануне приехали… вкусные кости! Испугались? Ладно, шучу: известные гости. Предприниматели, рестораторы, блогеры, политики и журналисты... Моя коллега из редакции тоже туда ездила и поговорила с пёселями и людьми. Приют называется «Big Dog» (мы писали о нем здесь) и там действительно много биг и очень биг дог! Но, несмотря на внушительные размеры, эти собаки-улыбаки, дружелюбно виляя хвостами, встречали посетителей и провожали к живописной фотозоне среди сосен и сугробов — там все желающие могли погулять с питомцами, сфотографироваться с ними и послушать трогательные истории о постояльцах приюта.

Некоторые собаки — сама коммуникабельность, готовы расцеловать тебя за одно только доброе слово или улыбку. А некоторым пёселям приходится несладко, они грустят и переживают свои собачьи невзгоды, наблюдая за играми и весельем со стороны…























Всем собакам привезли вкусный корм и разные нужные вещи. А ещё фотографии с ними обещают разместить на плакатах, чтобы все желающие могли помочь приюту или, может быть, взять кого-то из хвостиков в свою семью.

Моя коллега говорит, что после этой поездки она стала опять верить в людей (и даже попробует начать верить политикам). В партии «Новые люди», которая организовала проект, утверждают, что хотят провести подобные акции по всей стране и привлечь внимание к проблемам приютов. Кс-кстати, коллега обсудила с депутатом одну крайне важную зоозащитную проблему и очень рассчитывает на законодательную поддержку (разговор состоялся при свидетелях — собаки всё слышали!). Все подробности расскажем позже.

К другим собачьим новостям. Организаторы авторских экскурсий по Екотеринбургу выяснили, что этим летом и осенью собаки стали водить своих людей на познавательные прогулки (или наоборот).

«Мы посмотрели фото летне-осеннего сезона и обнаружили, что на разные экскурсии приходили участники с собаками. И всем было комфортно. Поэтому смело говорим: экскурсии Екбгуляем — dog friendly», — рассказали в телеграм-канале «Екбгуляем».

Впрочем, в комментариях написали, что на одной из экскурсий был замечен «очень дисциплинированный кот». Не тот ли самый, интересно? Хотя того самого вряд ли можно назвать дисциплинированным…

Кс-кстати, про dog friendly. Коллеги замечают все больше заведений в Екотеринбурге, куда можно зайти с собакой. Но меня смущает один момент: некоторые размещают таблички о том, что собака должна быть не выше определенного роста. Вот где дискриминация, товарищ Дружок! Я бы на месте пёселей устроила бойкот. Нет. Бойпёс! Впрочем, ещё одна вещь, которую замечают коллеги — похоже, горожане все чаще отдают предпочтение маленьким, ниже среднего, породам. А старожилы говорят, что в 90-е в городских парках встречались сплошь ротвейлеры, доги и доберманы. Любопытно. Попрошу коллег проанализировать тенденции.

А в Уфе собаки настолько суровые, что самостоятельно ездят в общественном транспорте. На этой неделе, как сообщали местные журналисты, собака села в 69-й автобус, «чтобы доехать до Молодежной аллеи». Некоторые утверждают, что пёс проехал зайцем. Но, во-первых, хорошо, что не в час пик, а, во-вторых, судя по всему, у него имеется специальная бирка на ушке (как и положено в цивилизованном обществе). Может быть, городские власти стали оснащать собачек QR-кодами для оплаты проезда? А ещё, подумалось мне, что с учётом кадрового дефицита пёс вполне себе мог устроиться работать кондуктором (и пробивал билетики) или курьером (но пока не получил свой самокот и ездит автобусом).

Невероятная история спасения рыси произошла на днях в Хакасии, в окрестностях города. Дикая красотка забралась на высоченную электроопору и… легла спать. Спросите, причём тут собаки? Да потому что загнали ее туда суровые хакасские собакены, рассказали в местном Охотнадзоре. Я прям вижу эту картинку: свора в неистовстве со звонким лаем скачет вокруг столба, а киса уткнулась в пушистые лапы и умиротворенно спит на солнышке. Тем не менее, самостоятельно слезть со столба хищница не смогла бы, говорят специалисты.

«Рысь внесена в перечень видов животных, нуждающихся в особом контроле за состоянием их численности», — напомнили в Охотнадзоре Хакасии. Я это к чему… Может быть, собакены эти на службе органов статистики? Просто с контролем перестарались чуток?

А в Кунгуре на этой неделе слегка перестарался любопытный шпиц — он застрял мордой… в консервной банке (и я почти уверена, что его предупреждали!). Встревоженные хозяева вызвали группу спасателей. К счастью, освободить мелкого удалось без единого инструмента, он не пострадал, в отличие от его самолюбия.

И напоследок хочу сказать вам одну важную вещь. Делать добрые дела и откликаться на просьбу о помощи — это то, что в ваших лапках даже в самые трудные времена.

Ну, и традиционный стишок! На этот раз белый.

У кота была собака
Он ее любил
Она съела кусок мяса —
Он… принес ещё

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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12:43 Суд Красноуральска избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в подростков из дробовика
11:55 В Каменске-Уральском бесплатно примут автопокрышки
11:50 В Екатеринбурге пройдет творческое занятие для детей с ментальными особенностями
10:49 В Свердловской области за неделю выявили почти 10 тысяч нарушений ПДД
19:03 В Екатеринбурге на 32% вырос спрос на услуги для домашних питомцев
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16:23 Известные уральцы приняли участие в видеопроекте по сказам Бажова
15:50 Глава Свердловского регионального отделения Союза женщин призвала сохранять брак всеми возможными способами
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