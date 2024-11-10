Собаки выгуляли политиков и предпринимателей в деревне под Екатеринбургом …И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

фактчек на их совести

а то укушу

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:



переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;

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— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).



Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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