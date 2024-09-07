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Очень упитанный пермский кот пытался сбежать из клиники, но застрял

Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

13.49 Воскресенье, 15 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.

«Миру мур, котики. На этой неделе мы с коллегами пришли к гениальному, на мой взгляд, выводу: коты спасут мир.

Потому что коты спасают человеческое в человеке, а значит, делают людей добрее, и как раз доброта — спасет мир. Вот сами посудите, одна из самых обсуждаемых тем этой недели — судьба упитанного пермского кота Крошика, мои коллеги рассказывали эту историю. И наши, и не наши, и левые, и правые, и большие, и маленькие, и политические, и равнодушные, и «хатоскрайние», и идейные, и воинственные, и тихомирные — всем стало интересно, как же рыжему похудеть хотя бы к Новому году?!

Когда об этом парне написали все федеральные СМИ, я поняла, что даже федеральные которреспонденты устали от этого вот всего и хотят писать о чем-то добром… В конце концов, Я/МыКрошик, котан, ты справишься! Кто из нас не начинал худеть с понедельника?

Кс-кстати, Крошик молодец, из своих пушистых 17-ти кг он сбросил уже целых 1,1 кг! Правда, не обошлось без курьёза. В приюте рассказали, что на этой неделе он попытался удрать из клиники, но… застрял в обувной полке. Его нашли, когда он, по его мнению, спрятался в тапке (но в тапке даже нос едва поместился). Ладно, это не смешно. Я на вас посмотрю, когда вы опять будете худеть к лету, наверняка ещё и не там застрянете (ночью в холодильнике, например). Главное, что Крошику помогают добрые люди, волонтеры даже создали целую группу для поддержки котана. А он, как и все мы, просто хочет быть счастливым и здоровым (пока получается только в плане комплекции).

Расскажу, что ещё доброго было на этой неделе. С большой благодарностью жму лапы добрым сотрудникам МурЧС, они на этой неделе предотвратили столько котостроф!

Невероятная история спасения произошла в Алтайском крае. В Барнауле на этой неделе случился страшный пожар в приюте для кошек и собак. Могла случиться кошмарная трагедия, но сотрудники МурЧС спасли более 700 (!) животных! Я даже представить себе столько не могу! «Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух», — рассказали в министерстве. И я не могу не уточнить, что в спасательной операции участвовал «старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Денис Котов»! Совпадение? Нет! Волшебство! А если серьёзно, то берегите, пожалуйста, себя и своих близких, пушистых и не очень. Берите пример с нас, кошачьих, мы всегда стараемся быть очень внимательными и осторожными.

Ещё один пожар случился в жилом доме в забайкальском городе Могоча. «Внутри жилья газодымозащитники не обнаружили людей, однако рядом с очагом возгорания была черепаха», — рассказали в ведомстве. Знаете, я надеюсь, это не она устроила вот это вот всё. Черепахи — они ведь только делают вид, что такие медленные, а на самом деле могут перевернуть акватеррариум вверх дном, если настроение хорошее. Это мне одна моя коллега рассказывала. Так что с ними тоже нужен глаз да глаз и меры пожарной безопасности. Но самое удивительное в этой истории из Забайкалья то, что спасенную красноухую черепаху взяли в отряд МурЧС. Оказалось, что хозяев по какой-то причине не было дома целых три дня, поэтому огнеборцы решили забрать рептилию в часть. Ну, во-первых, — это красиво, так как красная «лента» на голове у черепахи гармонично смотрится с пожарной машиной. А, во-вторых, — удобно, потому что как минимум цистерна с водой новой сотруднице обеспечена.

А в Кабардино-Балкарии на этой неделе спасли собаку, которая оказалась в водной ловушке, на кусочке суши посреди бурной реки, и провела там целых два дня! Это было как в настоящем остросюжетном фильме! Через бурлящий поток натянули специальный трос, по которому спасатель отправился к собаке. Пёс дружелюбно завилял хвостом и послушно надел спасательный жилет. А потом его прицепили к тросу с помощью разных креплений и ремней (смотрели фильм «Скалолаз»? Нет? Не смотрите!). Пёс смиренно свесил лапки и отправился на тросе на высокий берег, где его ждали другие спасатели и целая группа поддержки. «Когда пес оказался на суше, радость не знала границ», — рассказали в МурЧС. И добро не знает границ, скажу вам я.

А напоследок — добрая история от МяуВД. В Карелии сотрудники ДПС (добрая патрульная служба, так ведь расшифровывается?) увидели на дороге раненого двухмесячного котенка. Говорят, что его, скорее всего, кто-то выбросил… Дело было поздним вечером, а малышу требовалась срочная помощь врача. Тогда сотрудники ДПС нашли ветеринара, который согласился в свой выходной день помочь котёнку. А после смены один из спасителей пришел навестить кроху и решил забрать его к себе домой. Малыш поправился и теперь живёт в любящей семье. А знаете, как его назвали? Шериф. Надо предложить коллегам в редакции такой заголовок: «В Карелии сотрудники доброй патрульной службы из МяуВД выбрали спасли Шерифа». По-моему, замурчательно звучит.

Ваша Майя, чау-мяу».

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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16:42 Смертельная авария на трассе: спидометр остановился на 195 км/ч
15:55 Улицу Щербакова перекрыли ради полицейской спецоперации этой ночью в Екатеринбурге
13:16 Авито запускает программу быстрой продажи ноутбуков в Екатеринбурге
13:11 На Первоуральском новотрубном заводе произошел очередной несчастный случай
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23:04 Мэрия Екатеринбурга пообещала увеличить число автобусов в Новокольцовский, где студенты жаловались на давки
21:38 Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
20:51 В центре Екатеринбурга дают бесплатные уроки езды на электросамокатах
20:47 Апелляцию по уголовному делу екатеринбургского пиарщика Ширшикова рассмотрят 17 октября
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