Башкирского дозорщика-императора возьмут под охрану

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Как отметили Шуфутинов день? Спрашивала тут у коллег: собственно, а не перевернуть ли нам? А они говорят, что переворот — это под «Лебединое озеро», а не под «Третье сентября». Фыркнула и перевернулась. На другой бок.Включила Чайковского и собрала для вас добрых новостей на фоне вот этого вот всего.В родномв воскресенье, 8 сентября, будет важный день — в Парке Маяковского будут искать хозяев для ничейных собак и кошек. Там пройдет благотворительный фестиваль «Дорога домой». Если вы хотите увидеть концентрацию доброты, думаю, стоит сходить. Кс-кстати, одна из волонтеров на этом добром фестивале — юрист нашей редакции Оля (теперь вы понимаете, как мне повезло с коллегами). А ещё там будут выступать ветеринары и кинологи. Про диетическое питание я бы послушала, а про дрессировку — не моё. Как говорится, служить бы рад, прислуживатьсятошно…Если уж служить, то действительно на благо общества. На этой неделе там же, в, жители пришли на большое собрание, чтобы высказаться в защиту парка. На встречу пришел и шикарный рыжий кот, он попал в объектив нашего которреспондента. «Рыжий против сокращения территории парка», — сказали местные жители. Похоже, права голоса рыжему не давали, поэтому он пришёл и сам его взял. Наш человек! Вообще, мяустное самоуправление давно надо брать в свои лапы, потому что если не мы — то кот?!Кс-кстати, на этой неделе коллеги писали, что, согласно опросу,, чем собак. Не то, чтобы я была уж очень удивлена. «У 80% россиян есть домашние питомцы. Большинство владельцев — 64% — держат кошек, 35% предпочитают собак», — говорится в исследовании. Это, конечно, один из главных вопросов бытия — кто лучше: кошка или собака (хотя коллеги поправляют, что так говорить некорректно). Вот я, например, — очень ласковая, умная, красивая, фотогигиеничная, самая вкусная булочка на свете, и список можно продолжать. Но если вы ко мне придёте в свитере — обещаю сделать его шерстяным на 100% (хотя не считаю это таким уж недостатком). А вот собаки — они что? Какие у них достоинства и недостатки? Пишите в комментариях в нашем канале.К слову, о вкусных булочках. У меня большая просьба: называть котов разнообразными сладкими углеводами — можно, кормить — нельзя. На этой неделе обсуждали историю котика из, который пострадал от чрезмерной любви бывших хозяев. Его раскормили настолько, что он в конце концов не смог ходить. Сейчас рыжий кот по кличке Крошик весит 17 кг, о нем заботятся добрые волонтёры в приюте. Для Крошика составили специальную программу реабилитации, на разные процедуры и лечебный корм собирают всем миром. Он начал заниматься на водной беговой дорожке, хотя, судя по всему, бедняге это даётся нелегко. Но я уверена, что котан справится. А что касается бывших хозяев… Может быть, они руководствовались тем, что хорошего кота должно быть много?Я, похоже, тем же руководствуюсь, когда новости подбираю. Так что теперь — не о кошках. Очень интересный документ на днях попался мне в лапы — про редких животных в. Из Красной книги региона хотят исключить 21 вид. Вот о ком, к примеру, идёт речь, цитирую из проекта постановления:Нетопырь-карликГигантский ктырьПеревязанная стрекозаМедицинская пиявкаИзменчивый шмельВ списке есть ещё и шмель необыкновенный (в отличие от богомола, который в этом списке как раз обыкновенный). А три представителя списка и вовсе имеют в названии национальную принадлежность — к исключению из книги предлагаются русский осётр, русская быстрянка и русская, простите, выхухоль! Я сначала подумала, что дело обернётся межнациональным скандалом, но потом дошло: ведь это же хорошо, что их предлагается исключить из Красной книги? Это значит, что их стало больше? И охранять их больше не требуется? Или тут опять какой-то подвох, и их доохранялись так, что они вовсе исчезли? Хочется верить, что дело не в оптимизации животного мира и расходов на него.Зато в Красную книгу предлагается включить целых 47 видов. Места нетопыря и выхухоли могут занять такие редкие виды, опять цитирую:Дозорщик-императорСкрытнохоботник старичок (и такой же, но безволосый)Черноголовый хохотунНосатый бембексПахучий краснотелКлоп-охотникЗдесь тоже не обошлось без нацопределения — к включению в книгу предлагаются русский подкаменщик и армянский шмель (признайтесь, последний вид вы пропели!). Впрочем, не «шмель-армянин» — и на том биологам спасибо. А ещё я заметила в списке «европейского хариуса», но лучше не буду развивать эту геополитическую тему…В общем, мы с коллегами с большим филологическим наслаждением ознакомились со списком фауны Башкортостана. Надеемся, этот проект будет во благо животных. Опять же очень радует, что дозорщика-императора, наконец, возьмут под охрану.И напоследок, уж простите, но снова про кошек.. На этой неделе в СМИ обсуждали японскую компанию, которая наняла в офис целых 11 кошек. Это всё для того, чтобы сотрудники снимали стресс, были добрее, веселее и продуктивнее. Это не первый случай, несколько лет в Японии уже проводили такой эксперимент. В офисе торговой компании поселили девять котов, которых нашли на улице, также работникам разрешили приводить своих пушистиков. Говорят, что атмосфера в коллективе улучшилась и выросли продажи.Я, конечно, не знаю, как бы мы тут в редакции с 11-ю кото-коллегами ужились, мне кожаных хватает и двух хвостатых. Но вот если бы все они писали новости, да ещё и добрые! Редакция мечты! Когда-нибудь откроем которреспондентский пункт. Уже можете начинать помогать нам донатами :)Ваша Майя, чау-мяу».