Возрастное ограничение 18+

Башкирского дозорщика-императора возьмут под охрану

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

15.13 Суббота, 7 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Как отметили Шуфутинов день? Спрашивала тут у коллег: собственно, а не перевернуть ли нам? А они говорят, что переворот — это под «Лебединое озеро», а не под «Третье сентября». Фыркнула и перевернулась. На другой бок.

Включила Чайковского и собрала для вас добрых новостей на фоне вот этого вот всего.

В родном Екотеринбурге в воскресенье, 8 сентября, будет важный день — в Парке Маяковского будут искать хозяев для ничейных собак и кошек. Там пройдет благотворительный фестиваль «Дорога домой». Если вы хотите увидеть концентрацию доброты, думаю, стоит сходить. Кс-кстати, одна из волонтеров на этом добром фестивале — юрист нашей редакции Оля (теперь вы понимаете, как мне повезло с коллегами). А ещё там будут выступать ветеринары и кинологи. Про диетическое питание я бы послушала, а про дрессировку — не моё. Как говорится, служить бы рад, прислуживаться тоже тошно…

Если уж служить, то действительно на благо общества. На этой неделе там же, в Екотеринбурге, жители пришли на большое собрание, чтобы высказаться в защиту парка. На встречу пришел и шикарный рыжий кот, он попал в объектив нашего которреспондента. «Рыжий против сокращения территории парка», — сказали местные жители. Похоже, права голоса рыжему не давали, поэтому он пришёл и сам его взял. Наш человек! Вообще, мяустное самоуправление давно надо брать в свои лапы, потому что если не мы — то кот?!

Кс-кстати, на этой неделе коллеги писали, что, согласно опросу, россияне любят кошек намного больше, чем собак. Не то, чтобы я была уж очень удивлена. «У 80% россиян есть домашние питомцы. Большинство владельцев — 64% — держат кошек, 35% предпочитают собак», — говорится в исследовании. Это, конечно, один из главных вопросов бытия — кто лучше: кошка или собака (хотя коллеги поправляют, что так говорить некорректно). Вот я, например, — очень ласковая, умная, красивая, фотогигиеничная, самая вкусная булочка на свете, и список можно продолжать. Но если вы ко мне придёте в свитере — обещаю сделать его шерстяным на 100% (хотя не считаю это таким уж недостатком). А вот собаки — они что? Какие у них достоинства и недостатки? Пишите в комментариях в нашем канале.

К слову, о вкусных булочках. У меня большая просьба: называть котов разнообразными сладкими углеводами — можно, кормить — нельзя. На этой неделе обсуждали историю котика из Перми, который пострадал от чрезмерной любви бывших хозяев. Его раскормили настолько, что он в конце концов не смог ходить. Сейчас рыжий кот по кличке Крошик весит 17 кг, о нем заботятся добрые волонтёры в приюте. Для Крошика составили специальную программу реабилитации, на разные процедуры и лечебный корм собирают всем миром. Он начал заниматься на водной беговой дорожке, хотя, судя по всему, бедняге это даётся нелегко. Но я уверена, что котан справится. А что касается бывших хозяев… Может быть, они руководствовались тем, что хорошего кота должно быть много?

Я, похоже, тем же руководствуюсь, когда новости подбираю. Так что теперь — не о кошках. Очень интересный документ на днях попался мне в лапы — про редких животных в Башкортостане. Из Красной книги региона хотят исключить 21 вид. Вот о ком, к примеру, идёт речь, цитирую из проекта постановления:

Нетопырь-карлик
Гигантский ктырь
Перевязанная стрекоза
Медицинская пиявка
Изменчивый шмель

В списке есть ещё и шмель необыкновенный (в отличие от богомола, который в этом списке как раз обыкновенный). А три представителя списка и вовсе имеют в названии национальную принадлежность — к исключению из книги предлагаются русский осётр, русская быстрянка и русская, простите, выхухоль! Я сначала подумала, что дело обернётся межнациональным скандалом, но потом дошло: ведь это же хорошо, что их предлагается исключить из Красной книги? Это значит, что их стало больше? И охранять их больше не требуется? Или тут опять какой-то подвох, и их доохранялись так, что они вовсе исчезли? Хочется верить, что дело не в оптимизации животного мира и расходов на него.

Зато в Красную книгу предлагается включить целых 47 видов. Места нетопыря и выхухоли могут занять такие редкие виды, опять цитирую:

Дозорщик-император
Скрытнохоботник старичок (и такой же, но безволосый)
Черноголовый хохотун
Носатый бембекс
Пахучий краснотел
Клоп-охотник

Здесь тоже не обошлось без нацопределения — к включению в книгу предлагаются русский подкаменщик и армянский шмель (признайтесь, последний вид вы пропели!). Впрочем, не «шмель-армянин» — и на том биологам спасибо. А ещё я заметила в списке «европейского хариуса», но лучше не буду развивать эту геополитическую тему…

В общем, мы с коллегами с большим филологическим наслаждением ознакомились со списком фауны Башкортостана. Надеемся, этот проект будет во благо животных. Опять же очень радует, что дозорщика-императора, наконец, возьмут под охрану.

И напоследок, уж простите, но снова про кошек. Международные новости. На этой неделе в СМИ обсуждали японскую компанию, которая наняла в офис целых 11 кошек. Это всё для того, чтобы сотрудники снимали стресс, были добрее, веселее и продуктивнее. Это не первый случай, несколько лет в Японии уже проводили такой эксперимент. В офисе торговой компании поселили девять котов, которых нашли на улице, также работникам разрешили приводить своих пушистиков. Говорят, что атмосфера в коллективе улучшилась и выросли продажи.

Я, конечно, не знаю, как бы мы тут в редакции с 11-ю кото-коллегами ужились, мне кожаных хватает и двух хвостатых. Но вот если бы все они писали новости, да ещё и добрые! Редакция мечты! Когда-нибудь откроем которреспондентский пункт. Уже можете начинать помогать нам донатами :)

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Парке Маяковского опять поищут дома для «ничейных» животных
06 сентября 2024
15 сентября в столице Урала отключат фонтаны
02 сентября 2024
Миру мур. Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
01 сентября 2024
Музей истории Екатеринбурга подготовил экскурсии и поэтический марафон в память о Рыжем
02 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:56 В Нижнем Тагиле пытались доставить 12 мобильных телефонов в колонию строгого режима
16:31 В Екатеринбурге простятся с хореографом Игорем Рамазановым, погибшим в горах Хан-Тенгри
15:38 В Москве отменили юбилейный концерт уральской группы «Курара»
15:32 Пассажир вызвал ДТП в Екатеринбурге, дернув за руль
13:45 iPhone 11 стал лидером продаж на вторичном рынке в Екатеринбурге
13:38 Пренебрежение ремнями безопасности обернулось трагедией на трассе Екатеринбург — Тюмень
12:49 Свердловская спортсменка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае
12:16 В Камышлове ночью сгорел жилой дом на площади 200 квадратных метров
11:21 Тысячи юных путешественников отправились из Кольцово в Сочи и Анталью этим летом
10:49 Ночная трагедия в Верхней Пышме: пешеход погиб под колесами автомобиля
21:06 В Екатеринбурге появилась поликлиника в десять этажей
20:25 Жителя посёлка Пышма лишили свободы за две банки пороха
19:46 Свердловский облсуд вместе с Музеем истории Екатеринбурга готовит историческую выставку
19:18 В Екатеринбурге ищут свидетелей травмирования старушки машиной
18:49 Архитектурное наследие Свердловской области обследовано наполовину
18:28 В Парке Маяковского опять поищут дома для «ничейных» животных
18:00 В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
17:43 «Ласточки» из Екатеринбурга планируют пустить до Омска
17:15 В свердловском селе Позариха больше недели нет горячей воды
16:58 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
16:31 В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств
15:47 Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
15:29 За мошенничество и отмывание денег будут судить экс-главу свердловского «Движения первых»
14:53 Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами
13:57 В метро Екатеринбурге хотят ввести кэшбэк при оплате проезда по биометрии
13:04 Екатеринбуржцы взяли первые места на чемпионате России по водно-моторному спорту
Все новости Свердловской области
18:20 Пермский кот Крошик весом 17 кг заново учится ходить благодаря волонтёрам
15:28 На ВЭФ рассказали, как молодым предпринимателям вести бизнес на цифровых платформах
15:12 МВД: в Красноярске мужчина открыл огонь из окна, территория оцеплена
14:03 Проект РКН о блогерах с 10 тысячами подписчиков был опубликован по ошибке
13:34 Песков заявил, что в нынешних условиях цензура оправдана
18:10 Экс-замминистра МЧС РФ заподозрили в хищении трехкомнатной квартиры стоимостью 20 млн рублей
17:37 В Брянске полиция «задержала» надувного слона, которого установили под окнами правительства
16:51 Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний экс-глава МИД Мишель Барнье
16:15 В Рыбинске депутат от «ЕР» на китайском внедорожнике врезалась в автобус, пострадали 8 человек
16:10 На Восточном экономическом форуме рассказали о влиянии цифровых платформ на развитие МСП
14:57 Путин на ВЭФ заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США
14:06 В США в результате стрельбы в школе погибли четыре человека, задержан 14-летний ученик
13:55 На ВЭФ заявили о важности баланса интересов между гражданами, государством и бизнесом
22:44 Руководитель Авито Работы на ВЭФ: сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов
18:21 В США более 10 тысяч сотрудников отелей провели забастовку
16:38 Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов», заявили на ВЭФ
15:59 Аналитики оценили деловую активность россиян
14:58 Более 50% промышленных предприятий заявили, что в России им не удается найти замену импорту
13:08 Власти Приморья и Авито Работа намерены искать работников из других регионов, чтобы снизить напряженность на рынке труда
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
Все новости России и мира
16:56 В Нижнем Тагиле пытались доставить 12 мобильных телефонов в колонию строгого режима
16:31 В Екатеринбурге простятся с хореографом Игорем Рамазановым, погибшим в горах Хан-Тенгри
15:38 В Москве отменили юбилейный концерт уральской группы «Курара»
15:32 Пассажир вызвал ДТП в Екатеринбурге, дернув за руль
13:45 iPhone 11 стал лидером продаж на вторичном рынке в Екатеринбурге
13:38 Пренебрежение ремнями безопасности обернулось трагедией на трассе Екатеринбург — Тюмень
12:49 Свердловская спортсменка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае
12:16 В Камышлове ночью сгорел жилой дом на площади 200 квадратных метров
11:21 Тысячи юных путешественников отправились из Кольцово в Сочи и Анталью этим летом
10:49 Ночная трагедия в Верхней Пышме: пешеход погиб под колесами автомобиля
21:06 В Екатеринбурге появилась поликлиника в десять этажей
20:25 Жителя посёлка Пышма лишили свободы за две банки пороха
19:46 Свердловский облсуд вместе с Музеем истории Екатеринбурга готовит историческую выставку
19:18 В Екатеринбурге ищут свидетелей травмирования старушки машиной
18:49 Архитектурное наследие Свердловской области обследовано наполовину
18:28 В Парке Маяковского опять поищут дома для «ничейных» животных
18:00 В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
17:43 «Ласточки» из Екатеринбурга планируют пустить до Омска
17:15 В свердловском селе Позариха больше недели нет горячей воды
16:58 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
16:31 В Екатеринбурге оправдали обвиняемых в самоуправстве из-за отсутствия доказательств
15:47 Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
15:29 За мошенничество и отмывание денег будут судить экс-главу свердловского «Движения первых»
15:17 В Пермском политехе пройдет научно-практическая конференция с международным участием по водородной энергетике
15:11 Прикамский Росреестр сообщает о новациях в сфере долевого строительства
14:53 Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK