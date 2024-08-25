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Миру мур. Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
Новый выпуск добрых новостей этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Ну что ж, вот и осень. Одна моя коллега иногда так называет своего кота — Осень. Он на самом деле Оскар, или Оська. Но когда ведёт себя как дурень, то он Осень. А как дурень он ведёт себя гораздо чаще, чем случается сентябрь. Поэтому очей очарование у них в квартире почти круглый год — листопад из перевёрнутых цветочных горшков, лужи по всей кухне (потому что он пьёт лапой) и причудливая когтеграфика на обоях, узоры которой как бы напоминают нам о приближающихся заморозках… В общем, полный багрец.
И тем не менее этот пушистый дурень — самый тёплый и самый близкий друг, который, в отличие от человеков, готов согреть в любую погоду, говорит моя коллега.
Так что обнимайте своих пушистиков и давайте читать добрые новости.
В Удмуртии учёные изобрели для кошек… антивозрастной корм. Я сначала прочитала «крем» и слегка взъерошилась, когда представила процедуру (хотя сфинксы может и оценили бы). Об этом коллегам рассказал один депутат. Он утверждает, что ученые Ижевской медицинской академии «первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм». Тренировались исследователи на кошках. Классика. Вот, процитирую: «Через три месяца опытов у кошек было зафиксировано увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни животных, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением». Я, конечно, не знаю, какие там муркеры они нашли, но перспектива снова почувствовать себя котёнком мне нравится. Хотя о чём я? Я и так котёночек, если найти ко мне правильный подход.
Очень правильный подход к животному нашли водители на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. На этой неделе там образовалась самая милая пробка, если пробки вообще бывают милыми: водители снизили скорость и выстроились в ряд из-за медвежонка, который вышел из леса через дыру в ограждении. Вряд ли малыш знал, что трасса платная, и сильно не торопился. Он прокосолапил несколько километров по проезжей части вдоль пунктирной линии, а водители фур и легковушек медленно продвигались за ним на безопасной дистанции, чтобы не напугать (рядом на трассе — две полосы встречного движения, куда мишка, испугавшись, мог побежать). Операторы Центра управления дорожным движением, увидев медвежонка во главе автоколонны, вызвали целого аварийного комиссара, который должен в таких случаях отловить дикое животное и вернуть в среду обитания. Но мишка решил, что не нуждается в регулировщиках и, не дожидаясь никаких комиссаров, нашел вторую дыру в ограждении и ушёл домой. Ответственные за платную дорогу очень быстро отрапортовали, что дырки устранены, и вообще для диких животных есть специальные безопасные подземные переходы! Но ведь так неинтересно — под землёй, когда никто не видит. Что-то мне подсказывает, что дух медвежьего авантюризма заставит инженеров пересмотреть требования к ограждениям на трассе.
Ещё одно путешествие со счастливым финалом обсуждали на неделе в Якутии. Одна домашняя красноухая черепаха сбежала от хозяев, утверждают коллеги из местных изданий. Через месяц красноушку обнаружили в реке Лене — в рыболовной сети, в 60 км от места пропажи. Рыбак поделился историей с уловом в интернете. И вскоре хозяйка потеряшки узнала в ней свою пропавшую питомицу! К тому времени черепашку уже определили в новый дом, пишут коллеги, и хозяйка решила оставить всё как есть. Я очень рада, что с черепахой все в порядке и она не осталась в холодной реке, где теплолюбивым не место. Но что-то в этой истории меня смущает… Наверное, вот эти обстоятельства, о которых писали коллеги в моей редакции. К сожалению, черепашки чаще всего не убегают, как говорят некоторые хозяева, а просто оказываются никому не нужными… Почитайте нашу историю, чтобы не забывать об этом.
И моя любимая подборка от самых добрых спасателей из МурЧС.
В Калуге пожарные спасли кота, который пять дней просидел в квартире один, оставшись без хозяина. Спасатели смогли попасть в дом через балкон на пятом этаже и заботливо вынесли голодного мурлыку. Сейчас он в приюте и с ним всё хорошо.
В Дагестане отважный сотрудник МурЧС спас пёселя, который угодил в глубокую канаву с очень быстрым течением. Собака скулила и звала на помощь. Спасатель на специальном тросе спустился вниз, в мощный поток воды, пробрался к псу и обнял его. Так, в обнимку, они пробрались обратно к выходу и поднялись наверх. Благодарный пёс не торопился убегать и всем своим дружелюбным видом показывал свою признательность спасателю.
В Новосибирске сотрудник МурЧС вынес кота из полыхающего дома. Хозяева сказали пожарным, что внутри здания спрятался пушистик. И тогда спасатель отправился внутрь, нашёл мокрого дрожащего бедолагу и вынес на свободу. Котику своевременно оказали ветпомощь.
«Мы все были очень счастливы. На наши слова благодарности пожарный лишь улыбнулся и скромно ответил, что это его работа!», – написала хозяйка спасённого кота.
А в Иркутске сотрудники МурЧС во время пожара в многоквартирном доме спасли кошку и собаку. Испуганных питомцев обнаружили в углу комнаты. Я видела в интернете, как из дома вывели роскошную овчарку, которая тут же сделала вид, что вовсе и не испугалась. Пожарный вел ее за ошейник, а она с интересом обнюхивала пожарные шланги, завиляла хвостом и направилась прямиком в пожарную машину. Кажется, домашний пёсель подумывает о смене профессии — с диванной на какую-то более общественно полезную.
Вообще, общественно полезные профессии — это самое доброе, что придумал человек. Я своим коллегам в редакции всегда об этом напоминаю.
Ваша Майя, чау-мяу».
«Миру мур, котики. Ну что ж, вот и осень. Одна моя коллега иногда так называет своего кота — Осень. Он на самом деле Оскар, или Оська. Но когда ведёт себя как дурень, то он Осень. А как дурень он ведёт себя гораздо чаще, чем случается сентябрь. Поэтому очей очарование у них в квартире почти круглый год — листопад из перевёрнутых цветочных горшков, лужи по всей кухне (потому что он пьёт лапой) и причудливая когтеграфика на обоях, узоры которой как бы напоминают нам о приближающихся заморозках… В общем, полный багрец.
И тем не менее этот пушистый дурень — самый тёплый и самый близкий друг, который, в отличие от человеков, готов согреть в любую погоду, говорит моя коллега.
Так что обнимайте своих пушистиков и давайте читать добрые новости.
В Удмуртии учёные изобрели для кошек… антивозрастной корм. Я сначала прочитала «крем» и слегка взъерошилась, когда представила процедуру (хотя сфинксы может и оценили бы). Об этом коллегам рассказал один депутат. Он утверждает, что ученые Ижевской медицинской академии «первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм». Тренировались исследователи на кошках. Классика. Вот, процитирую: «Через три месяца опытов у кошек было зафиксировано увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни животных, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением». Я, конечно, не знаю, какие там муркеры они нашли, но перспектива снова почувствовать себя котёнком мне нравится. Хотя о чём я? Я и так котёночек, если найти ко мне правильный подход.
Очень правильный подход к животному нашли водители на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. На этой неделе там образовалась самая милая пробка, если пробки вообще бывают милыми: водители снизили скорость и выстроились в ряд из-за медвежонка, который вышел из леса через дыру в ограждении. Вряд ли малыш знал, что трасса платная, и сильно не торопился. Он прокосолапил несколько километров по проезжей части вдоль пунктирной линии, а водители фур и легковушек медленно продвигались за ним на безопасной дистанции, чтобы не напугать (рядом на трассе — две полосы встречного движения, куда мишка, испугавшись, мог побежать). Операторы Центра управления дорожным движением, увидев медвежонка во главе автоколонны, вызвали целого аварийного комиссара, который должен в таких случаях отловить дикое животное и вернуть в среду обитания. Но мишка решил, что не нуждается в регулировщиках и, не дожидаясь никаких комиссаров, нашел вторую дыру в ограждении и ушёл домой. Ответственные за платную дорогу очень быстро отрапортовали, что дырки устранены, и вообще для диких животных есть специальные безопасные подземные переходы! Но ведь так неинтересно — под землёй, когда никто не видит. Что-то мне подсказывает, что дух медвежьего авантюризма заставит инженеров пересмотреть требования к ограждениям на трассе.
Ещё одно путешествие со счастливым финалом обсуждали на неделе в Якутии. Одна домашняя красноухая черепаха сбежала от хозяев, утверждают коллеги из местных изданий. Через месяц красноушку обнаружили в реке Лене — в рыболовной сети, в 60 км от места пропажи. Рыбак поделился историей с уловом в интернете. И вскоре хозяйка потеряшки узнала в ней свою пропавшую питомицу! К тому времени черепашку уже определили в новый дом, пишут коллеги, и хозяйка решила оставить всё как есть. Я очень рада, что с черепахой все в порядке и она не осталась в холодной реке, где теплолюбивым не место. Но что-то в этой истории меня смущает… Наверное, вот эти обстоятельства, о которых писали коллеги в моей редакции. К сожалению, черепашки чаще всего не убегают, как говорят некоторые хозяева, а просто оказываются никому не нужными… Почитайте нашу историю, чтобы не забывать об этом.
И моя любимая подборка от самых добрых спасателей из МурЧС.
В Калуге пожарные спасли кота, который пять дней просидел в квартире один, оставшись без хозяина. Спасатели смогли попасть в дом через балкон на пятом этаже и заботливо вынесли голодного мурлыку. Сейчас он в приюте и с ним всё хорошо.
В Дагестане отважный сотрудник МурЧС спас пёселя, который угодил в глубокую канаву с очень быстрым течением. Собака скулила и звала на помощь. Спасатель на специальном тросе спустился вниз, в мощный поток воды, пробрался к псу и обнял его. Так, в обнимку, они пробрались обратно к выходу и поднялись наверх. Благодарный пёс не торопился убегать и всем своим дружелюбным видом показывал свою признательность спасателю.
В Новосибирске сотрудник МурЧС вынес кота из полыхающего дома. Хозяева сказали пожарным, что внутри здания спрятался пушистик. И тогда спасатель отправился внутрь, нашёл мокрого дрожащего бедолагу и вынес на свободу. Котику своевременно оказали ветпомощь.
«Мы все были очень счастливы. На наши слова благодарности пожарный лишь улыбнулся и скромно ответил, что это его работа!», – написала хозяйка спасённого кота.
А в Иркутске сотрудники МурЧС во время пожара в многоквартирном доме спасли кошку и собаку. Испуганных питомцев обнаружили в углу комнаты. Я видела в интернете, как из дома вывели роскошную овчарку, которая тут же сделала вид, что вовсе и не испугалась. Пожарный вел ее за ошейник, а она с интересом обнюхивала пожарные шланги, завиляла хвостом и направилась прямиком в пожарную машину. Кажется, домашний пёсель подумывает о смене профессии — с диванной на какую-то более общественно полезную.
Вообще, общественно полезные профессии — это самое доброе, что придумал человек. Я своим коллегам в редакции всегда об этом напоминаю.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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