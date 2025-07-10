Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым Ника Вигель о премьере «Театральной зоны», страхе спойлеров и партнёре с репутацией «эксцентричного»

13.34 Вторник, 15 июля 2025