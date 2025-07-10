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Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым

Ника Вигель о премьере «Театральной зоны», страхе спойлеров и партнёре с репутацией «эксцентричного»

13.34 Вторник, 15 июля 2025
Фото: пресс-служба KION
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Первого июля состоялась премьера сериала «Театральная зона». В KION сериал называют культурно-воспитательной комедией. В сериале играет актриса из Екатеринбурга Ника Вигель. Ее героиня мечтает стать актрисой — как и она сама мечтала об этом с трех лет. Разница лишь в том, что Вигель свою мечту уже исполнила. О том, чем героиня похожа на саму Вигель, как быть единственной женщиной в съемочной команде, на кого похож режиссёр Ашот Кещян и довольна ли актриса первыми отзывами — в интервью


— Вы чаще снимаетесь в сериалах нежели фильмах. Хотели бы вы больше пробовать себя в полнометражном кино?

— Да, очень хотела бы сняться в полном метре, но, к сожалению, в нашей профессии не все зависит только от нас.

— Чем «Театральная зона» и работа над ней в первую очередь отличается от других сериалов, в которых вы играли?

— Могу сказать, что ничем. Каждая работа над ролью похожа друг на друга. В этом проекте мне даже было легче, потому что не нужно было учиться новым навыкам (как играть в теннис) или общаться с цирковыми животными. Все происходило достаточно легко. Еще я была единственной девочкой в окружении мужчин, так что мне правда было легко.

— Чем вас привлекла ваша героиня в «Театральной зоне»?

— Моя героиня, Юля, очень похожа на меня. Я такая же целеустремленная, прямолинейная и искренняя. Юля мечтает быть актрисой и не отказывается от своей мечты — в этом мы с ней тоже похожи. Я мечтала, есть и буду всегда актрисой!

— Что было самым трудным в работе над героиней в «Театральной зоне»?

— Наверное, ничего. Работать на этом проекте было одно сплошное удовольствие.

— Как вам работалось с режиссером Ашотом Кещяном?

— Ашот — очень чуткий, внимательный и интересный режиссер. На площадке я чувствовала себя ребенком рядом с ним, отцовская любовь в нем есть. У него найдется миллион вариантов, как сделать сцену, и он всегда открыт к диалогу с артистами. В общем, он машина. За ним всегда было последнее слово.

Вигель мечтала быть актрисой с трех лет



— А с Никитой Кологривым? Такой ли он эмоциональный и эксцентричный, как о нем говорят?

— С Никитой мы работали только несколько дней, поэтому полноценно не могу ответить на этот вопрос. Но Никита на площадке — это человек-энергия. Он всегда включен, всегда за раз выполняет задачи и помогает партнерам. Что о нем говорят, не знаю. По мне, все было прекрасно. До сих пор общаемся с Никитой, если пересекаемся. У меня остались только положительные отзывы. Хочу поработать еще.

— Часто работа над сериалом предполагает спешный режим работы, когда нет времени на дополнительные репетиции, на пересъёмку дублей. В случае «Театральной зоны» это было так или съёмки проходили в более свободной манере?

— Работа над проектом — всегда очень сложный процесс, и об этом говорить можно бесконечно. Каждый площадка не похожа на предыдущую, и на моей практике было разное. Конкретно на съемках «Театральной зоны» я помню лишь то, что мы все успевали в срок и сняли сериал по тем срокам, какие и были заявлены изначально. А съемки в свободной манере… такие есть? Я еще ни разу про такие не слышала. Это все один большой сложный процесс.

— Премьера сериала только состоялась. Довольны ли вы первыми отзывами?

— Да, я довольна. Мне приходят хорошие отзывы от зрителей, и сама периодически проверяю. Для меня этот проект оказался даже лучше, чем я ожидала. Я влюблена в «Театральную зону».

— Если у «Театральной зоны» будет второй сезон, каким вам видится развитие вашей героини?

— Боюсь сказать спойлер 10-й серии. Но, думаю, все у них будет хорошо с одним человеком и с папой. Но и актрисой она точно стать должна.

— Есть ли у вас какие-то еще предложения по съёмкам на ближайшее будущее?

— Пока не могу отвечать на этот вопрос. Все в процессе.

— Мечтали ли вы стать актрисой в детстве и как шли к выполнению этой мечты?

— Да, я с 3-х лет стою на сцене в Екатеринбурге и однозначно знала, что другой дороги у меня нет. Дальше было все: театры, концерты, танцы и мечта поступить в Москву. Поступила в ГИТИС на курс к Валерию Гаркалину, стала актрисой. Но это долгий и сложный путь, главное — верить и не отказываться от своей мечты.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
13:13 После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
12:54 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
10:04 Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
19:09 Жители Дружинино записали обращение к Денису Паслеру против полигона промышленных отходов
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18:38 Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек
17:56 Второго за год экс-сотрудника свердловского ГУФСИН осудили за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
16:02 МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
15:32 Для свердловских медиков закупили более 400 электрокардиографов
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