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Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
Ника Вигель о премьере «Театральной зоны», страхе спойлеров и партнёре с репутацией «эксцентричного»
Фото: пресс-служба KION
Первого июля состоялась премьера сериала «Театральная зона». В KION сериал называют культурно-воспитательной комедией. В сериале играет актриса из Екатеринбурга Ника Вигель. Ее героиня мечтает стать актрисой — как и она сама мечтала об этом с трех лет. Разница лишь в том, что Вигель свою мечту уже исполнила. О том, чем героиня похожа на саму Вигель, как быть единственной женщиной в съемочной команде, на кого похож режиссёр Ашот Кещян и довольна ли актриса первыми отзывами — в интервью
— Вы чаще снимаетесь в сериалах нежели фильмах. Хотели бы вы больше пробовать себя в полнометражном кино?
— Да, очень хотела бы сняться в полном метре, но, к сожалению, в нашей профессии не все зависит только от нас.
— Чем «Театральная зона» и работа над ней в первую очередь отличается от других сериалов, в которых вы играли?
— Могу сказать, что ничем. Каждая работа над ролью похожа друг на друга. В этом проекте мне даже было легче, потому что не нужно было учиться новым навыкам (как играть в теннис) или общаться с цирковыми животными. Все происходило достаточно легко. Еще я была единственной девочкой в окружении мужчин, так что мне правда было легко.
— Чем вас привлекла ваша героиня в «Театральной зоне»?
— Моя героиня, Юля, очень похожа на меня. Я такая же целеустремленная, прямолинейная и искренняя. Юля мечтает быть актрисой и не отказывается от своей мечты — в этом мы с ней тоже похожи. Я мечтала, есть и буду всегда актрисой!
— Что было самым трудным в работе над героиней в «Театральной зоне»?
— Наверное, ничего. Работать на этом проекте было одно сплошное удовольствие.
— Как вам работалось с режиссером Ашотом Кещяном?
— Ашот — очень чуткий, внимательный и интересный режиссер. На площадке я чувствовала себя ребенком рядом с ним, отцовская любовь в нем есть. У него найдется миллион вариантов, как сделать сцену, и он всегда открыт к диалогу с артистами. В общем, он машина. За ним всегда было последнее слово.
— А с Никитой Кологривым? Такой ли он эмоциональный и эксцентричный, как о нем говорят?
— С Никитой мы работали только несколько дней, поэтому полноценно не могу ответить на этот вопрос. Но Никита на площадке — это человек-энергия. Он всегда включен, всегда за раз выполняет задачи и помогает партнерам. Что о нем говорят, не знаю. По мне, все было прекрасно. До сих пор общаемся с Никитой, если пересекаемся. У меня остались только положительные отзывы. Хочу поработать еще.
— Часто работа над сериалом предполагает спешный режим работы, когда нет времени на дополнительные репетиции, на пересъёмку дублей. В случае «Театральной зоны» это было так или съёмки проходили в более свободной манере?
— Работа над проектом — всегда очень сложный процесс, и об этом говорить можно бесконечно. Каждый площадка не похожа на предыдущую, и на моей практике было разное. Конкретно на съемках «Театральной зоны» я помню лишь то, что мы все успевали в срок и сняли сериал по тем срокам, какие и были заявлены изначально. А съемки в свободной манере… такие есть? Я еще ни разу про такие не слышала. Это все один большой сложный процесс.
— Премьера сериала только состоялась. Довольны ли вы первыми отзывами?
— Да, я довольна. Мне приходят хорошие отзывы от зрителей, и сама периодически проверяю. Для меня этот проект оказался даже лучше, чем я ожидала. Я влюблена в «Театральную зону».
— Если у «Театральной зоны» будет второй сезон, каким вам видится развитие вашей героини?
— Боюсь сказать спойлер 10-й серии. Но, думаю, все у них будет хорошо с одним человеком и с папой. Но и актрисой она точно стать должна.
— Есть ли у вас какие-то еще предложения по съёмкам на ближайшее будущее?
— Пока не могу отвечать на этот вопрос. Все в процессе.
— Мечтали ли вы стать актрисой в детстве и как шли к выполнению этой мечты?
— Да, я с 3-х лет стою на сцене в Екатеринбурге и однозначно знала, что другой дороги у меня нет. Дальше было все: театры, концерты, танцы и мечта поступить в Москву. Поступила в ГИТИС на курс к Валерию Гаркалину, стала актрисой. Но это долгий и сложный путь, главное — верить и не отказываться от своей мечты.
— Вы чаще снимаетесь в сериалах нежели фильмах. Хотели бы вы больше пробовать себя в полнометражном кино?
— Да, очень хотела бы сняться в полном метре, но, к сожалению, в нашей профессии не все зависит только от нас.
— Чем «Театральная зона» и работа над ней в первую очередь отличается от других сериалов, в которых вы играли?
— Могу сказать, что ничем. Каждая работа над ролью похожа друг на друга. В этом проекте мне даже было легче, потому что не нужно было учиться новым навыкам (как играть в теннис) или общаться с цирковыми животными. Все происходило достаточно легко. Еще я была единственной девочкой в окружении мужчин, так что мне правда было легко.
— Чем вас привлекла ваша героиня в «Театральной зоне»?
— Моя героиня, Юля, очень похожа на меня. Я такая же целеустремленная, прямолинейная и искренняя. Юля мечтает быть актрисой и не отказывается от своей мечты — в этом мы с ней тоже похожи. Я мечтала, есть и буду всегда актрисой!
— Что было самым трудным в работе над героиней в «Театральной зоне»?
— Наверное, ничего. Работать на этом проекте было одно сплошное удовольствие.
— Как вам работалось с режиссером Ашотом Кещяном?
— Ашот — очень чуткий, внимательный и интересный режиссер. На площадке я чувствовала себя ребенком рядом с ним, отцовская любовь в нем есть. У него найдется миллион вариантов, как сделать сцену, и он всегда открыт к диалогу с артистами. В общем, он машина. За ним всегда было последнее слово.
Вигель мечтала быть актрисой с трех лет
— А с Никитой Кологривым? Такой ли он эмоциональный и эксцентричный, как о нем говорят?
— С Никитой мы работали только несколько дней, поэтому полноценно не могу ответить на этот вопрос. Но Никита на площадке — это человек-энергия. Он всегда включен, всегда за раз выполняет задачи и помогает партнерам. Что о нем говорят, не знаю. По мне, все было прекрасно. До сих пор общаемся с Никитой, если пересекаемся. У меня остались только положительные отзывы. Хочу поработать еще.
— Часто работа над сериалом предполагает спешный режим работы, когда нет времени на дополнительные репетиции, на пересъёмку дублей. В случае «Театральной зоны» это было так или съёмки проходили в более свободной манере?
— Работа над проектом — всегда очень сложный процесс, и об этом говорить можно бесконечно. Каждый площадка не похожа на предыдущую, и на моей практике было разное. Конкретно на съемках «Театральной зоны» я помню лишь то, что мы все успевали в срок и сняли сериал по тем срокам, какие и были заявлены изначально. А съемки в свободной манере… такие есть? Я еще ни разу про такие не слышала. Это все один большой сложный процесс.
— Премьера сериала только состоялась. Довольны ли вы первыми отзывами?
— Да, я довольна. Мне приходят хорошие отзывы от зрителей, и сама периодически проверяю. Для меня этот проект оказался даже лучше, чем я ожидала. Я влюблена в «Театральную зону».
— Если у «Театральной зоны» будет второй сезон, каким вам видится развитие вашей героини?
— Боюсь сказать спойлер 10-й серии. Но, думаю, все у них будет хорошо с одним человеком и с папой. Но и актрисой она точно стать должна.
— Есть ли у вас какие-то еще предложения по съёмкам на ближайшее будущее?
— Пока не могу отвечать на этот вопрос. Все в процессе.
— Мечтали ли вы стать актрисой в детстве и как шли к выполнению этой мечты?
— Да, я с 3-х лет стою на сцене в Екатеринбурге и однозначно знала, что другой дороги у меня нет. Дальше было все: театры, концерты, танцы и мечта поступить в Москву. Поступила в ГИТИС на курс к Валерию Гаркалину, стала актрисой. Но это долгий и сложный путь, главное — верить и не отказываться от своей мечты.
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